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【瘦身秘訣】高熱量飲品是致肥陷阱　營養師黃凱詩推介3款最佳減肥飲品

保健美顏 17:52 2021/01/01

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

營養師黃凱詩表示，相信有七成減肥戰友，都是飲用過多高熱量飲品而致肥的。

相信有七成減肥戰友，都是飲用過多高熱量飲品而致肥的。台式飲品、調味咖啡、果汁、汽水和酒等，都是令人肥於無形的飲品。一杯莫卡，熱量隨時多於300卡，比漢堡包的熱量還要高；別看輕果汁，一杯250毫升的橙汁，已暗藏140卡，熱量等同一罐汽水。

嘉兒埋怨︰「但減肥中，總不能只喝水！」

我嘗試鼓勵她多飲水︰「清水，當然是減肥中最理想的飲料，除了熱量低之餘，充足水份，可以幫助身體維持正常代謝， 對減肥事半功倍，很多成功瘦身的人，都習慣在正餐前，飲用一杯水，令胃部填得半滿才進餐，這樣可以大大減低食慾。如果嫌清水太寡，可以加幾片青檸，感覺很清新。」

黃凱詩表示，清水是減肥中最理想的飲料。（iStock圖片）

我再建議其他健康飲品︰「清水以外，綠茶也是健康好選擇，不少研究也發現，綠茶中的兒茶素具抗氧化功能，當然，用綠茶粉沖調的會更好。你喜歡牛奶或豆漿嗎？無加糖的燕麥奶及杏仁奶也是飲品的好選擇！」

她問︰「你說果汁熱量高，那麼，蔬菜汁也高嗎？」

我回應︰「蔬菜汁健康低卡，一杯250毫升的番茄汁，才是50卡，比剛才說的橙汁足足低六成，番茄汁加入檸檬汁和冰塊，是不錯的享受，但當然，並非人人喜愛淨菜汁，所以，我多建議戰友雙拼，一半果汁，另一半蔬菜汁，既可以有水果的甜，又可以令熱量低一點。」

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嘉兒大喜︰「蔬果汁好像不錯，我在日本旅行時，也常常飲用。」

我提醒她︰「但總不能當水飲啊！」

撰文：黃凱詩（尚營坊健康顧問營養師）

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