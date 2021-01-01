【抗疫一年】何婉霞：過去一年具挑戰感激醫護專業付出　盼疫苗面世下疫情盡快過去

▲ 醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生。（陳國峰攝）

新冠肺炎肆虐本港將近一年，送走2020年，迎接2021年，幾乎每日都會向公眾交代本港最新疫情的衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞，一同向全港市民祝賀新年快樂及身體健康，同時期望新一年疫情可盡快過去，大家回復正常生活。

何婉霞表示，過去一年具挑戰性，大家都戴著口罩及在疫情下生活了一年，感激醫管局8萬多名同事的貢獻：

不論疫情高低都抱著專業精神照顧病人，好多同事在抗疫最前線工作，即使一些不需入隔離病房的同事，亦因疫情關係及工作調動，而變得辛勞，感激他們的付出。

她亦向香港市民表達謝意：

因為過往一年一路好支持醫護同事，亦好合作，鼓勵大家繼續努力，希望有疫苗下，疫情可盡快過去，大家一齊幫手合力，先可以度過這個難關，亦祝願留醫病人早日康復出院，這是醫護最想看到的事情。

張竹君指，明白去年市民抗疫辛苦，惟疫情仍存反彈風險籲再加忍耐，詳情即看：【下一頁】

何婉霞說，社區仍有隱形個案，提醒醫護在進行醫療程序時，留意需穿上甚麼合適的保護裝備，而現時醫管局備存了7,300萬個外科口罩﹑710萬個呼吸器﹑1,040萬個面罩及920萬件保護衣，可應付6個月的使用量，會繼續以用得其所為原則。

社會各界為2021年香港打氣，即睇：

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩