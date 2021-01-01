【確診大廈】張竹君稱有疫廈確診住戶再現相關個案　今日未有新增須強制檢測大廈

▲ 何文田邨靜文樓昨日獲列入須強制檢測名暉。（陳國峰攝）

本港新冠肺炎疫情持續，今日(1日)新增42宗確診，36宗涉及本地感染。至昨日再多3幢大廈需強制檢測，至今至少有46幢大廈需要接受強制檢測，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日未有新增大廈需要接受強制檢測。

張竹君稱，今日新增本地個案中，有23宗與早前確診個案相關，包括有爆疫大廈亦有再錄得確診個案，惟屬與早前確診住戶有關。

被問到富昌邨富韻樓被列為強制檢測名單，曾逗留者須於1月4日或之前接受檢測，惟富昌邨籃球場空地的流動檢測站須1月3日才啟用，張竹君解釋，相關人士已盡力安排於不同地方作檢測，而除了檢測中心外，醫管局門診、郵局及港鐵站等好多地方可索取樣本瓶作檢測，籲市民可盡用有關途徑。

港府昨日(31日)公布多3幢大廈須被納入強制檢測範圍，包括黃大仙雲華街2號慈愛苑愛仁閣、深水埗欽州街47-49號德寶大廈及九龍城佛光街68號何文田邨靜文樓，如12月28日至31日期間曾於當處逗留2小時以上，都需接受強制檢測。

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記者：陳正怡