【防疫措施】食環署及警方巡查近1,000間食肆及其他處所　14名負責人被檢控

▲ 圖示食環署與警方在深水埗大南街及南昌街交界清理雜物。（食環署提供）

食環署及警方昨日（2020年12月31日）在本港多區執法，共巡查了近1,000間餐飲處所及其他處所，共向14名涉嫌違反防疫規例的餐飲業務負責人展開檢控程序，並向固定攤位小販發出9個口頭警告，以及就違例泊車發出6張定額罰款通知書，兩個部門亦用夾車清理了超過1.3公噸雜物。

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食環署發言人，署方在新年期間仍會繼續加強執法和宣傳，並會加派人手與警方採取聯合行動，對違例者採取嚴厲執法行動，以確保有關規定得以遵從，並呼籲各餐飲業務和表列處所負責人及市民不要以身試法。

若餐飲業務或表列處所負責人違反防疫規例，可被檢控，一經定罪，最高可被罰款5萬元及監禁6個月。顧客在餐飲處所內違反不得有多於2人同坐1桌的規定，可因觸犯《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）而被定額罰款5,000元。此外，在餐飲處所內，顧客在非餐桌範圍飲食或於非飲食時而沒有佩戴口罩，可因觸犯《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）被定額罰款5,000元。

發言人提醒餐飲業務和表列處所負責人及市民須自律及合作，同心抗疫；並呼籲有關負責人齊心協力及持之以恆地遵守預防及控制疾病的相關規例，以保障員工、顧客及市民大眾的安全，市民亦須遵守餐飲處所內有關群組聚集及佩戴口罩的規定及指示。

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記者：陳曉瑩