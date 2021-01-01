  • 14°C
香港時間 : 2021101日 (五) 18:57
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

譚耀豪署任刑事檢控專員　梁卓然︰2019年是困難的一年

政治 18:25 2021/01/01

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

　　政府刊憲，由副刑事檢控專員兼資深大律師譚耀豪，已接替早前請辭的梁卓然，署任刑事檢控專員一職。（資料圖片）

政府刊憲，由副刑事檢控專員兼資深大律師譚耀豪，已接替早前請辭的梁卓然，署任刑事檢控專員一職。政府電話簿亦顯示，譚耀豪現時繼續擔任刑事檢控科分科一（裁判法院）的副刑事檢控專員。律政司回覆傳媒查詢時表示，已按既定程序處理刑事檢控專員一職的空缺，署任安排亦已刊憲。

律政司昨發表2019年刑事檢控報告，原刑事檢控專員梁卓然在報告稱，2019年是困難的一年，刑事檢控科有三名首長級人員先後離職，科內人手異常緊絀；本港的社會狀況於 2019 年下半年出現急遽變化，規模龐大的公眾秩序活動令科內工作量急升，對科內人員構成嚴峻考驗和沉重壓力。他又指，過去一年社會動盪，科內處理的敏感複雜案件急增，部分檢控決定，更備受對政治光譜持不同立場的人士質疑。

梁卓然亦在報告中，反駁有關公眾秩序活動案件檢控工作有所拖延的指控，直言有關指控是「毫無根據」，是出於對香港刑事司法制度的實際運作，缺乏正確認識，他又指，對於司法機構沒有從速排期審訊公眾秩序活動案件的指控，同樣是「無的放矢」，稱大部分公眾秩序活動案件，首度聆訊後通常要過一段時間，一般在數月後，才進入答辯程序，然後才展開審訊。

梁卓然去年7月向律政司請辭，並向律政司發內部電郵，指自己年底會離職，直言與律政司司長鄭若驊在刑事檢控科的運作上，意見不合，情況一直未有改善。他又指，他在刑事檢控科工作25年，認為情況不利暢順運作，也不是他願意看到。

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯︰尹櫻霖

相關文章

「賢學思政」指遭警告或犯港區國安法　警方稱屬警務處國家安全處人員
17:40 2020/12/29
「賢學思政」指遭警告或犯港區國安法　警方稱屬警務處國家安全處人員
荔枝角收押所在囚人士涉囚室寫港獨口號　懲教署轉介警方調查
22:02 2020/12/29
荔枝角收押所在囚人士涉囚室寫港獨口號　懲教署轉介警方調查
填海還是郊野公園建屋好？　林鄭陳智思對談有玄機
今日 16:44
填海還是郊野公園建屋好？　林鄭陳智思對談有玄機
政治 逃犯條例 港區國安法 律政司

最高瀏覽

【萬千星輝2020】細數TVB視后十大之最　蔡少芬惠英紅封后各創紀錄未有人破
12:37 2020/12/30
【萬千星輝2020】細數TVB視后十大之最　蔡少芬惠英紅封后各創紀錄未有人破
【湯馬戀】湯洛雯公開出嫁條件　靚湯答應嫁馬國明：就結啦！
今日 11:31
【湯馬戀】湯洛雯公開出嫁條件　靚湯答應嫁馬國明：就結啦！
【林美戀】林作裕美驚爆結婚　傳家中舉行婚禮林母未有出席
15:46 2020/12/31
【林美戀】林作裕美驚爆結婚　傳家中舉行婚禮林母未有出席