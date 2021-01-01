譚耀豪署任刑事檢控專員　梁卓然︰2019年是困難的一年

▲ 政府刊憲，由副刑事檢控專員兼資深大律師譚耀豪，已接替早前請辭的梁卓然，署任刑事檢控專員一職。（資料圖片）

政府刊憲，由副刑事檢控專員兼資深大律師譚耀豪，已接替早前請辭的梁卓然，署任刑事檢控專員一職。政府電話簿亦顯示，譚耀豪現時繼續擔任刑事檢控科分科一（裁判法院）的副刑事檢控專員。律政司回覆傳媒查詢時表示，已按既定程序處理刑事檢控專員一職的空缺，署任安排亦已刊憲。

律政司昨發表2019年刑事檢控報告，原刑事檢控專員梁卓然在報告稱，2019年是困難的一年，刑事檢控科有三名首長級人員先後離職，科內人手異常緊絀；本港的社會狀況於 2019 年下半年出現急遽變化，規模龐大的公眾秩序活動令科內工作量急升，對科內人員構成嚴峻考驗和沉重壓力。他又指，過去一年社會動盪，科內處理的敏感複雜案件急增，部分檢控決定，更備受對政治光譜持不同立場的人士質疑。

梁卓然亦在報告中，反駁有關公眾秩序活動案件檢控工作有所拖延的指控，直言有關指控是「毫無根據」，是出於對香港刑事司法制度的實際運作，缺乏正確認識，他又指，對於司法機構沒有從速排期審訊公眾秩序活動案件的指控，同樣是「無的放矢」，稱大部分公眾秩序活動案件，首度聆訊後通常要過一段時間，一般在數月後，才進入答辯程序，然後才展開審訊。

梁卓然去年7月向律政司請辭，並向律政司發內部電郵，指自己年底會離職，直言與律政司司長鄭若驊在刑事檢控科的運作上，意見不合，情況一直未有改善。他又指，他在刑事檢控科工作25年，認為情況不利暢順運作，也不是他願意看到。

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責任編輯︰尹櫻霖