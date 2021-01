▲ 莫文蔚得至尊金曲。(高台圖片)

《2020年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》今晚舉行,本年將頒發合共43個獎項,叱咤十大名次逐一揭曉,人氣組合MIRROR奪得首個歌曲獎,另,入行17年的關智斌亦奪得歌曲獎。

今晚以「一切從音樂再開始」,頒獎禮以樂壇新血為重點,多位新力軍都有上台演出機會。

而入行17年關智斌以《暫定》奪個叱咤獎,台上表現激動。馮允謙以《地球來的人》得獎,亦感觸落淚。

▲ MIRROR奪十大推介。

莫文蔚久違重返頒獎台,以《呼吸有害》奪至尊金曲。Karen表示香港是自己最喜歡的地方,很興奮可以再得獎。

專業推介叱咤十大:

第一位:莫文蔚《呼吸有害》

第二位: 銀河修理員-Dear Jane

第三位:IGNITED-MIRROR

第四位:無力感-許廷鏗

▲ 關智斌首得獎。



第五位:地球來的人-馮允謙

第六位:see you next time - AGA 江海迦

第七位:暫定-關智斌

第八位:感情這回事-陳柏宇

第九位:零分- JUDE曾若華

第十位:粉碎糖果屋 - per se (feat. Serrini)