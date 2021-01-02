下周一起學校陸續恢復網課　有中學擬照辦實體模擬試其他年級分上下午回校考試

▲ 有中學計劃如常在月中舉行實體模擬試，讓中六生取得實戰經驗。（資料圖片）

學校聖誕及新年假期即將結束，教育局早前宣布全港中小學及幼稚園繼續暫停面授課堂及校內活動，直至1月10日。不少學校將於下周一（4日）恢復網上授課，並為考試作幾手準備，例如有中學計劃如常在月中為中六生安排實體模擬試，並考慮安排其他年級學生分上下午、逐級回校考試；中一自行分派學位亦將於同日開始接受申請，有小學將升中面試班改為網上進行。

石硤尾廠商會中學校長麥耀光表示，因近期確診數字逐漸回落，推斷當局有機會安排恢復面授課堂，學校已作「幾手準備」，待在周一恢復網課後，計劃繼續安排本月中的中六級模擬試以實體進行，好讓考生經歷現場考試過程，其餘各級考試有機會押後，亦會考慮分批於上下午回校進行，以滿足當局早前指不多於六分之一學生回校的要求。

隨著中一自行分派學位階段將於下周一起接受申請，中學一般安排在2至3月進行面試， 荃灣佛教林炳炎紀念學校校長李玉枝表示關注應屆小六生備戰面試的情況，該校計劃下周一起恢復半日網課，同時會繼續在下午以網上形式舉行升中面試班，她指該校以往安排在實體課堂後進行面試班，疫情下自去年10月起已改為網上進行英語面試班，本月起將加入中文面試班，直至3月為止，另據她了解附近多間友好中學今年均會安排網上面試。

校內試方面，李指除上月已進行呈分試的小六級，小一至小五原訂月初考試，擬於當局宣布恢復面授課後繼續以實體進行，以確保公平性，暫無意取消，以得知學生各科表現，再作補底等跟進。此外，李指聖誕假期前每日有8至10名學生回校網課，因家庭環境不適合，如Wi-Fi接收差或較多兄弟姊妹等，預計該批學生會恆常返學上網課，故學校會繼續開放校園，做足防疫措施。

教育局回覆表示，會一直留意疫情的發展，諮詢醫學專家的意見，並與學界保持聯繫，當局方有決定時，會盡早公布及通知學校有關安排。

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記者：馮琪雅