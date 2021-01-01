【確診大廈】深水埗區錄8宗確診 包括喜韻2座、富昌邨富怡樓、幸福邨福日樓等
社會 22:14 2021/01/01
衞生署衞生防護中心公布，截至1月1日零時零分，中心正調查42宗新增新冠肺炎確診個案，至今本港個案累計8,889宗，包括8,888宗確診個案和1宗疑似個案。新增的個案其中6宗曾於潛伏期身處外地。
深水埗區
- 大南街 184 號
- 華寶樓
- 幸福邨福日樓
- 喜韻 2 座（2宗）
- 富昌邨富怡樓
- 元州邨元雅樓
- 大埔樓
南區
- 僑民大廈
黃大仙區
- 香港聖公會護養院
觀塘區
- 順利邨利康樓
- 華峯園 A 座
九龍城區
- 真善美村至真樓
- 紅磡邨紅昕樓
- 冠熹苑
元朗區
- 吉慶圍（4宗）
- 炮仗坊 11-11A 號珍寶樓
油尖旺區
- 美觀大廈
- 窩打老道 1M-1S 號金堂大廈
灣仔區
- 萬信臺
西貢區
- 寶林邨寶智樓
東區
- 小西灣邨瑞泰樓
- 耀東邨耀福樓
- 太隆樓
- 新翠花園 5 座（2宗）
- 富怡花園 4 座
葵青區
- 荔欣苑荔影閣
- 葵康苑葵逸閣
酒店
- 悦品度假酒店
- 華麗都會酒店
- 華美達海景酒店
- 香港荃灣帝盛酒店