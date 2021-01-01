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【確診大廈】深水埗區錄8宗確診　包括喜韻2座、富昌邨富怡樓、幸福邨福日樓等

社會 22:14 2021/01/01

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

元旦日深水埗區錄8宗確診為全港最多，有確診個案的大廈包括喜韻2座。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心公布，截至1月1日零時零分，中心正調查42宗新增新冠肺炎確診個案，至今本港個案累計8,889宗，包括8,888宗確診個案和1宗疑似個案。新增的個案其中6宗曾於潛伏期身處外地。
 

深水埗區

  • 大南街 184 號
  • 華寶樓
  • 幸福邨福日樓
  • 喜韻 2 座（2宗）
  • 富昌邨富怡樓
  • 元州邨元雅樓
  • 大埔樓

南區

  • 僑民大廈

黃大仙區

  • 香港聖公會護養院

觀塘區

  • 順利邨利康樓
  • 華峯園 A 座

九龍城區

  • 真善美村至真樓
  • 紅磡邨紅昕樓
  • 冠熹苑

元朗區

  • 吉慶圍（4宗）
  • 炮仗坊 11-11A 號珍寶樓

油尖旺區

  • 美觀大廈
  • 窩打老道 1M-1S 號金堂大廈

灣仔區

  • 萬信臺

西貢區

  • 寶林邨寶智樓

東區

  • 小西灣邨瑞泰樓
  • 耀東邨耀福樓
  • 太隆樓
  • 新翠花園 5 座（2宗）
  • 富怡花園 4 座

葵青區

  • 荔欣苑荔影閣
  • 葵康苑葵逸閣

酒店

  • 悦品度假酒店
  • 華麗都會酒店
  • 華美達海景酒店
  • 香港荃灣帝盛酒店
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