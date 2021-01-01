【確診大廈】深水埗區錄8宗確診　包括喜韻2座、富昌邨富怡樓、幸福邨福日樓等

▲ 元旦日深水埗區錄8宗確診為全港最多，有確診個案的大廈包括喜韻2座。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心公布，截至1月1日零時零分，中心正調查42宗新增新冠肺炎確診個案，至今本港個案累計8,889宗，包括8,888宗確診個案和1宗疑似個案。新增的個案其中6宗曾於潛伏期身處外地。



深水埗區

大南街 184 號

華寶樓

幸福邨福日樓

喜韻 2 座（2宗）

富昌邨富怡樓

元州邨元雅樓

大埔樓

南區

僑民大廈

黃大仙區

香港聖公會護養院

觀塘區

順利邨利康樓

華峯園 A 座

九龍城區

真善美村至真樓

紅磡邨紅昕樓

冠熹苑

元朗區

吉慶圍（4宗）

炮仗坊 11-11A 號珍寶樓

油尖旺區

美觀大廈

窩打老道 1M-1S 號金堂大廈

灣仔區

萬信臺

西貢區

寶林邨寶智樓

東區

小西灣邨瑞泰樓

耀東邨耀福樓

太隆樓

新翠花園 5 座（2宗）

富怡花園 4 座

葵青區

荔欣苑荔影閣

葵康苑葵逸閣

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