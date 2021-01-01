【叱咤樂壇頒獎禮】姜濤成最年輕我最喜愛男歌手　林二汶首奪我最喜愛女歌手

▲ 姜濤首奪我最喜愛男歌手。

「2020年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」在今日元旦日公佈樂壇成績表。今晚以「一切從音樂再開始」作主題，頒獎禮以樂壇新血為重點，多位新力軍都有上台演出機會。

叱咤樂壇我最喜愛的男歌手姜濤，年僅21歲姜濤破紀錄成最年青我最喜愛的男歌手得主。此外，姜濤主唱的《蒙著嘴說愛你》，同時成為叱咤樂壇我最喜愛的歌曲。

林二汶入行近20年，今年首奪我最喜愛的女歌手大獎，擊低方皓玟、衛蘭、AGA、Serrini等女歌手。RubbberBand奪我最喜愛的樂隊。

【叱咤樂壇頒獎禮】莫文蔚奪至尊金曲 關智斌入行17年首奪叱咤獎

叱咤女歌手金獎頒發予AGA，她今次是首次奪金，平了王菲紀錄，同時奪得唱作人和女歌手金獎。

銅獎和銀獎分別是謝安琪和陳蕾。

▲ AGA奪女歌手金獎。

叱咤樂壇男歌手為：金獎：許廷鏗 銀獎：馮允謙 銅獎：林家謙

▲ 許廷鏗奪男歌手金獎。

叱咤樂壇組合金獎：Dear Jane 銀獎：RubberBand 銅獎：MIRROR

叱咤樂壇唱作人金獎：AGA銀獎：馮允謙銅獎：陳蕾

叱咤樂壇生力軍金獎：柳應廷銀獎：R.O.O.T銅獎：盧瀚霆

同場加映：姜濤專訪