【強制檢測】首日有逾1.4萬市民已進行檢測　佔總估算人數3成

▲ 政府指，約3成市民首日已遵從強制檢測公告接受檢測。（陳靜儀攝）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》發出強制檢測公告，要求43座大廈住客、訪客或工作人員等須於下周一（4日）前強制檢測。民政事務總署今日（1日）表示，根據記錄，強制檢測期間首日（2020年12月31日），超過1.46萬名須接受強制檢測的人士已進行檢測，佔檢測公告涵蓋的相關連大廈的估算居民人數的百分之29.2%。

民政事務總署指，感謝市民的合作，遵從強制檢測令，齊心抗疫，並正在核實在黃大仙區彩雲（二）邨明麗樓和豐澤樓因應強制檢測公告已進行檢測的人士，並會追查可能未有進行檢測的人士，切實執行檢測公告。

政府強調，新冠肺炎病毒傳播力強，不少患者雖無症狀，但仍會感染身邊的人，所以進行檢測是對自己、家人及社區負責任行為，呼籲市民須依從檢測公告進行檢測。

任何相關人士如未有遵從檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測；不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處罰2.5萬元及監禁6個月。

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記者：陳曉瑩