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【防疫措施】警方除夕起拘捕最少200人違停業令等　鄧炳強親自落區視察

社會 23:20 2021/01/01

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鄧炳強（右）親自到場視察巡查行動。(香港警察 fb)

警方於除夕夜(12月31日) 至今日凌晨 (1月1日)聯同多個政府部門突擊巡查全港各區食肆、酒吧及派對房間處所。行動中，警方發現有人無牌經營酒吧及賭博場所，並於停業令生效期間經營派對房間，拘捕最少200人。在巡查行動中警務處處長鄧炳強亦有親自到場視察。

警方指，被捕人直涉嫌 「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」、「經營賭博場所」、「藏有危險藥物」等罪名，部分人士亦涉嫌違反《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》(第599F章)。

此外，警方發現有人進行受禁羣組聚集及於公眾地方沒有佩戴口罩，分別涉嫌違反《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》(第599G章)和《預防或控制疾病(佩戴口罩)規例》(第599I章)，警方聯同其他執法部門合共發出239張定額罰款通知書。

疫情仍然嚴峻，警方呼籲市民在節日期間避免聚集慶祝，並盡力配合政府做好防疫工作。警方會繼續加強巡查，對違例者採取執法行動，以減低病毒傳播風險。

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責任編輯︰蘇文軒

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