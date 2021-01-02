【校長專欄】好友求心多時除夕夜完成心臟移植手術 福小校長：非常感激心臟捐贈者

▲ 陳女士在除夕夜完成心臟移植手術。

新冠肺炎疫情全球肆虐，當全球人類的2021新年願望是疫情消失之際，我身邊的一位好朋友卻不幸患上嚴重心臟衰竭，日以繼夜僅靠吊強心針續命，在心臟輪候名冊上乾著急。盼了又盼，她終於輪候到一顆合適的心臟，於除夕順利完成心臟移植手術，令生命得以延續，為其家人燃點新一年新希望。

我這位好朋友命途坎坷，早年喪偶，獨力養育兒子成人，人生本來就充滿挑戰。至2020年8月，她患上嚴重心臟衰竭，生命倒數不足一年，符合資格加入心臟輪候名冊，尋找體重相若、符合條件的人士捐出屍心；其身在外地工作的兒子，亦匆匆趕回港照顧臥病在床的母親。我聽見這個噩耗，頓然感受到生命的脆弱，是這麼的近，心急如焚的我，那一刻好像是束手無策。她生命危在旦夕，我究竟可以做什麼去幫助她逃離死門關呢﹖

想了又想，我決定透過手上的人際網絡，盡力呼籲大眾捐贈器官。在徵得她的同意下，為她開設了一個社交網絡專頁，並安排了她的一些朋友、校長、她的偶像們等留言，為她打氣和禱告。我也不肯定此舉對她而言，能否起實質作用，只知道如沒有實際行動去支持自己的信念，就不能改變現狀。

同年11月，我生日當天，曾獲告知有一顆心可能合適，可惜最終未能成功捐出，生日願望落空了；至12月30日再次接獲喜訊，確定她翌日可進行換心手術，令我感動得淚如雨下，深深感受到人類的無私，成就一次又一次的奇蹟，實在非常感激心臟捐贈者和他的家人們。心臟移植手術在除夕順利完成，惟康復之路仍然漫長，她甦醒後，仍要克服傷口疼痛、清潔傷口、練習呼吸、練習坐起來等種種難關，為的就是生存下去。

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在香港，願意捐贈心臟的人數本來就不多，而捐出的心臟，也不是每個都適合作移植用途。要在命懸一線之際，輪候到一個合適的心臟進行移植，本來就如大海撈針般渺茫。全賴擁有「無私奉獻」的心的人們，願意填寫器官捐贈卡表明心跡，加上家屬願意尊重離逝者的捐贈器官意願，方能給予輪候器官的病人獲得重生的機會。

我的新年願望，除了希望這位手術成功的好朋友，康復過程順利外，也希望各位家長和小朋友們能擁有「無私奉獻」的精神，考慮填寫器官捐贈卡，並繼續熱愛生命，珍惜生命，以及用自己的生命去照亮他人。

各位家長，各位小朋友，新年快樂！新的一年，新的開始。