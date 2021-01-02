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【新冠肺炎】消息：今日新增少於40宗確診個案　累計個案料破8,900宗

社會 12:49 2021/01/02

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消息指本港新增少於40宗確診個案。

本港新冠肺炎疫情持續，消息指今日再增少於40宗確診個案，累計個案料破8,900宗。衞生防護中心及醫管局下午將開記者會，交代最新疫情。

昨日(1日)新增42宗確診個案，有36宗涉及本地感染，宗數均屬11月20日以來最低，有13宗仍未找到感染源頭，當中聯合醫院及佛教醫院各再添一人感染。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日表示，近兩周確診宗數回落，形容是好事，惟趨勢回落緩慢，而近日長假期多，市民亦多外出或室入聚集，而即使感染後不少個案潛伏期亦逾一星期，現時仍未可反映早前假期的個案，擔心疫情反彈。詳情請見【下一頁

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記者：陳正怡

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