【叱咤樂壇頒獎禮】從5件事認識最年青「我最喜愛的男歌手」　姜濤去年吸金力勝Eason

▲ 200磅姜濤逆襲成人氣王。

《叱咤樂壇頒獎典禮2020》於昨晚（1月1日）舉行，公布樂壇成績表。當中，年僅21歲的姜濤打破《叱咤樂壇頒獎典禮》紀錄，成為歷來最年青「我最喜愛的男歌手」得主，前途無可限量。

TOPick為大家細數5個姜濤你要知道的事。

【叱咤樂壇頒獎禮】姜濤成最年輕我最喜愛男歌手 林二汶首奪我最喜愛女歌手

▲ 歲姜濤打破紀錄成最年青我最喜愛的男歌手得主。

【叱咤樂壇頒獎禮】姜濤成最年輕我最喜愛男歌手 林二汶首奪我最喜愛女歌手

1. 2017首次選秀

從小喜歡唱歌和跳舞的姜濤，靠反覆在網上觀看喜歡的歌手MV自學唱歌跳舞，並立志成為歌手。

2017年，姜濤初露鋒芒，到內地參加選秀節目《快樂男聲2017》，成為港澳四位代表之一，並在節目中到30強席位。

2. 19歲嬴100萬

2018年，姜濤參加ViuTV主辦的大型偶像選秀節目《Good Night Show 全民造星》，姜濤在出場開始便人氣高企，每個表演都獲得評判極高的評價。

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《Good Night Show 全民造星》總決賽中，姜濤以大熱姿態成為冠軍，19歲便穩袋100萬獎金。

同年，姜濤與其他11位節目參賽者組成男子組合MIRROR，2019年更開始以個人歌手身份活動。

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3. 肥仔逆襲

有「嫩版彭于晏」之稱的姜濤，體重高峰曾達200磅，因肥胖常被人叫「死肥仔」，形成自卑性格。

後來，姜濤為向暗戀的女生表白決心減肥，結果由肥仔變靚仔，再次證明肥仔都是潛力股，十分勵志。

▲ 姜濤曾是200磅肥仔。（節目截圖）

4. 疫巿收入贏Eason

去年受到疫情影響，很多商場活動和周年晚會叫停，藝人收入大減。

姜濤反而殺出重圍，以個人身份拍攝遊戲機、雪糕和電器廣告，7月中更飛到台灣拍劇，吸金力驚人。有報道指，2020年姜濤收入反超樂壇前輩Eason。

▲ 姜濤吸金力驚人。（IG圖片）

5. 最年輕我最喜愛男歌手

年僅21歲姜濤破紀錄成叱咤樂壇流行榜頒獎典禮最年青我最喜愛的男歌手得主，當林海峰宣佈賽果時姜濤一臉難以置信。

沒有準備的姜濤在聽到音樂後表示驚訝：「吓!要唱歌?」

在唱歌的中段，孝順的姜濤表示：「希望我爸爸快點康復。」

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在頒獎典禮前夕，姜爸爸中風入院，姜濤曾發文表示：「爸你以後也不用上班了，錢我來賺就好，以後你就好好休息。而且你不用感到慚愧，你工作了大半輩子了，現在可以很驕傲的跟大家說，你是我爸。」

同場加映：姜濤專訪

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