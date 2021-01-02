【新冠疫苗】許樹昌：科興及牛津疫苗傾向於醫管局衞生署門診接種　或邀私家醫生協助

▲ （經濟日報資料圖片）

本港最快今年首季有新冠疫苗抵港，當中港府亦有洽購的內地科興生物滅活疫苗，將於下星期發布第三期臨床化驗數據。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，待疫苗抵港後，科興及牛津的疫苗因雪藏較方便，傾向可於醫管局及衞生署門診注射，形容與流感疫苗一樣，醫護人員都可注射，毋須要特定培訓。

至於復星/BioNTech核酸疫苗，許樹昌指，有關疫苗因需負70度儲存，將安排於社區會堂接種，較準時間運送疫苗，屆時亦會有醫護在場，強調接種後副作用罕見，惟穩陣起見，市民接種後需留低15分鐘觀察。

他提到，BioNTech核酸疫苗於海外出現嚴重過敏反應，需要特別小心，美國當地已為280萬人接種，當中6人出現嚴重過敏反應，英國200萬名已接種有關疫苗的人士當中亦有2人嚴重過敏。

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責任編輯：陳正怡