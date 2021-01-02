【女神情變】李佳芯陳炳銓不敵7年之癢？　傳Ali搬離愛巢與男友已分手4個月

▲ 傳李佳芯與陳炳銓分手。

女神李佳芯（Ali）與舞台劇出身的陳炳銓拍拖已6年，兩人並在西貢同居，可是近日卻有報道指李佳芯已搬離西貢愛巢，更傳Ali與陳炳銓已分手4個月。

現年38歲的李佳芯與男友生活簡樸，二人亦不時「孖公仔」行山。可是，有指李佳芯數月前已沒有在西貢愛巢現身，改為遷入紅磡的服務式住宅居住。

【明星扮靚】李佳芯阿媽教落一個習慣保皮膚白嫩 Ali自爆9歲開始護膚

▲ 李佳芯男友陳炳銓。（取自IG）

【愛美麗狂想曲】何廣沛自揭曾被派帽 慘被同房室友撬牆腳：我連吵架的資格都沒有

陳炳銓認Ali搬出

陳炳銓被傳媒問及有關李佳芯搬出愛巢的傳聞，他表示Ali因工作需要才改於紅磡休息，並形容二人感情狀況正常，卻避談兩人如何慶祝聖誕節及除夕。

至於李佳芯，早前在社交網寫道：「#貳零貳零，再不完美，都走過了，繼續安靜的，把自己找回來，拿出勇氣，繼續相信，好好去愛，不需完美，但求活得無怨無悔，繼續，走下去。」似乎意有所指。

不過被指「分手」的陳炳銓亦有讚好該發文。至於Ali，亦有在陳炳銓出的回顧2020年post按like，估計情變傳聞未必屬實，二人亦未因報道影響心情。

李佳芯後來就情變傳聞回覆媒體，也是表示之前只是因為拍劇才搬出市區。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

李佳芯在去年中曾在TOPick專訪曾表示，一直對感情事想低調，但也理解大眾對藝人感情生活好奇。

她並剖白愛情觀說：「拍拖和結婚完全是兩回事，兩者都需要時間和緣份去決定。」十分隨緣豁達。

同場加映：李佳芯專訪