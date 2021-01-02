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【好公司】天氣轉冷打工仔眷戀被窩頻頻遲到 公司獎勵「早到券」竟令員工提早返工

休閒消費 11:52 2021/01/02

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公司獎勵早到券，成功令員工不再遲到。

入冬以來天氣寒冷，對於早起的打工仔來說，離開暖笠笠的被窩相當辛苦。內地有公司為了改善員工頻頻遲到的情況想出妙招，在公司不同角落放置「早到券」，提早到公司找到「早到券」的員工，就可以獲得「免打卡」、「咖啡券」甚至現金獎賞等福利。該間公司的經理表示，執行半個多月，已幾乎沒有人遲到，甚至員工每天提前早到十多分鐘。

綜合內地傳媒報道，該公司位於湖北武漢，公司經理表示最近天氣轉冷，有不少員工遲到，但又不想懲罰大家，所以想出了這種激勵方式，目前已執行半個多月，遲到現象改善很多，幾乎已經沒有人會遲到，

冬天了，越來越冷，大家起床有點困難，開始發『早到券』之後，遲到人數基本是零，而且大家都會提早十幾分鐘到公司。

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據悉，「早到券」會在前一天晚上被放置在辦公室不同角落，翌日提早到公司的員工，若找到「早到券」的話，就可以獲得「免打卡」、「調休」、「星巴克咖啡」甚至現金獎賞等福利。

該項措施也引起許多內地網民關注，不少打工仔都認同是個好做法，「很多公司是用罰錢的方式，雖然也能減少員工遲到，但感受很差，對公司未必是好事。」「以獎代罰，員工會感覺是受尊重的，想主動擁有這種榮譽感。」「真的是好公司，希望我的公司也這樣做！」

同場加映寒冷挑選羽絨貼士

責任編輯：王明芳
 

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