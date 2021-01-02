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【新冠肺炎】社交距離措施有效期下周屆滿　許樹昌：長假效應未見料措施仍需持續

社會 10:53 2021/01/02

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許樹昌表示長假效應未見料措施仍需持續。

本港新冠肺炎疫情持續，現時的社交距離措施有效期將於下周三(6日)屆滿，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，近日確診數字雖然回落，感染源頭不明個案亦下降，惟長假期效應未必即時看到，認為社交距離措施有需要維持。

許樹昌今日(2日)接受電台節目訪問後提到，現時是以清零作目標，過往見到放寬社交距離措施後，市民會蜂擁外出消費，繼而引致爆發，「如果目標清零，不可以太快放寬」，相信措施仍要維持一段時間。

他於節目內亦提及，現時港府要求一幢大廈內如有2個單位居民確診，就要全幢大廈作強制檢測的措施，是與內地專家交流後決定落實，目的是盡快找出確診個案，達至清零；又形容內地實施情況更嚴格，只要大廈有一宗個案已進入戰時狀態一樣。

許樹昌補充，內地除追蹤密切接觸者，亦會追加密切接觸者的密切接觸者，本港如需加強追加就要調動其他部門人手，惟因應密切接觸者的密切接觸者風險不高，初步擬由專人為他們採集兩個樣本作檢測。

他又稱，為加大檢測量及人手，以加快檢測效率，政府正研究在不同部門，例如入境處、海關等，調派人手接受採樣培訓，惟暫未掌握有關數字，相信港府會商討。

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責任編輯：陳正怡

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