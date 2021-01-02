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【新冠肺炎】醫管局正研擬先為外展服務醫護檢測　未來數星期推行

社會 11:17 2021/01/02

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（經濟日報資料圖片）

本港第四波疫情未止，聯合醫院及佛教醫院更出現病房爆發，醫管局行政總裁高拔陞指當局亦正研需否為全體醫護作定期檢測，惟需考慮及有關措施配合，初步料會先為老人外展服務等提供特別服務的醫護優先檢測，料未來數星期推行。

醫管局行政總裁高拔陞今日(2日)接受港台《星期六問責》節目訪問時提到，正研究是否要為全體醫護進行定期檢測，但強調要考慮到相關措施配合及成效問題，如做得太密可能會影響運作，太疏又會失去成效。

他稱，檢測不會一刀切，初步預計會先為一些提供特別照顧服務，例如是老人外展服務的醫護優先檢測，預計涉及數百人，希望可以在未來數星期執行，但強調仍要視乎疫情。

至於亞博館旁邊的臨時醫院，高拔陞形容現時興建進度理想，預計本月較後時間竣工，醫管局正購置儀器，估計在完工後進行6至8星期的安裝及測試，下個月內可以啟用；惟啟用後初期規模較細，主要接收亞博館內需要藥物及氧氣治療的病人，人手會由亞博館調配。

他又提到聯合醫院早前爆發的感染群組，已安排院內職員進行強制檢測，至今已有5300多人完成，全部呈陰性。

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責任編輯：陳正怡

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