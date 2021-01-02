【險象環生】男童將軍澳踩單車未為意路面情況　停車場路口突擰轉頭險捱車撞

▲ 一名男童在將軍澳踩單車時未為意路面情況，在停車場路口突然擰轉頭險被車撞倒。

港人已習慣在疫情下生活，在假日依然有不少家庭戴上口罩去踩單車。昨日1月1日元旦假期，有男網民在社交媒體發布一段影片，有一名男童在將軍澳踩單車時未為意路面情況，在屋苑的停車場路口突然擰轉頭險被車撞倒，幸男網民早已減慢車速，否則後果不堪設想。

男童回望媽媽急停跌倒

該名男網民昨日（1日）於facebook群組「將軍澳主場」發帖，寫道「奉勸各位家長帶小朋友去將軍澳騎單車要好好看管子女，以免樂極生悲。」他上載一段由行車記錄儀（車Cam）拍攝到的約25秒影片，並表示當時在將軍澳藍塘傲準備泊車，他去到入口處時已減慢車速。他憶述︰

即將左轉時在左鏡看到一個大約7、8歲的小男孩騎著單車向前衝，但卻擰頭去看踏得極慢的媽媽，我便馬上停下來。

車Cam拍攝到整個事發經過︰

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男童回過頭來時，男網民的車已差不多在他前面，幸好男童「有急停卻自炒」，就在車的左前轆處摔倒。男網民頓時捏一把汗︰

若非我已經收慢和一直看著左鏡，分分鐘會將摔在地上的他輾過。

司機勸家長好好看管子女

男網民指正想問男童有否受傷時，對方已馬上站起來，扶起單車往回走。此時他才見到男童的媽媽在10米、8米後停下單車，一臉不知所措的樣子。

他再次奉勸父母教導子女踩單車經過屋苑門口，或在單車徑的十字路口，必須停車望清楚才橫過，並hashtag寫「生仔要考牌」、「新年流流差點紅運當頭」、「揸車真係要一眼關七」。

網民批評︰生仔要考牌

網民批評男童的父母沒看管男童，留言「生仔要考牌，你睇下個小朋友基本保護裝備都無，遲早炒獲勁」、「除咗小心只在假日駕駛嘅Holiday Driver，仲要小心埋Holiday Parent」。此外，也有不少網民讚賞司機「夠機警」、「良好駕駛態度」、「好在你開得慢」、「男童遇到樓主你，已用了他的好運」。

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責任編輯：王明芳