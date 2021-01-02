【新冠肺炎】世衛證實出現4種變種新冠病毒　一文睇清不同變異病毒區別

▲ 世衛證實出現4種變種新冠病毒。

全球新冠肺炎疫情持續超過一年，近日英國、南非等多地出現變種病毒。世界衛生組織於12月31日通報，至今已出現4種變種新冠病毒，包括最早出現的突變病毒「D614G」，以及後來在丹麥、英國以及南非發現的變種病毒，部分傳播性更強。



「D614G」

去年1月底至2月初，新冠病毒出現最早突變「D614G」，其後取代最早在中國發現的「SARS-CoV-2」病毒株，直至6月成為全球主要傳播的病毒株。較最初病毒傳染能力更強。比起最初的病毒株，「D614G」變種病毒傳播力更強，但不會引發更嚴重病症。

「Cluster 5」

去年8月至9月 ，丹麥的北日德蘭（North Jutland）地區發現一變種病毒「Cluster 5」，與水貂養殖有關，先在水貂之間感染，其後傳染給人類。世衛指這種變種病毒有可能會降低疫苗的抗體效果，不過至今僅發現12宗相關病例。

點擊下圖睇清新冠病毒存活時間：











「VOC 202012/01」

英國於2020年12月14日向世衛通報，當地發現一種變種病毒，命名為「VOC 202012/01」，最初出現在英格蘭東南部，傳染力高70%，目前已經成為英國的主流傳播病毒，並在全球31個國家及地區出現。世衛指，暫時未知這種變種病毒在何地及如何形成，但尚未有證據證明此變種病毒會引致更嚴重的疾病。

「501Y.V2」

南非於12月18日宣布，當地亦出現變種 病毒「501Y.V2」，迅速在3個省蔓延，並且傳播至其他四個國家。世衛指，初步評估顯示，初步研究顯示，此變種病毒會攜載更高病毒量，意味傳播力更強，但尚待進一步調查，而目前未有證據證明變種病毒會引致更嚴重的疾病。

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責任編輯：羅嘉欣