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【叱咤樂壇頒獎禮】許廷鏗灑淚奪男歌手金獎　入行11年Alfred：對香港樂壇仲有期望

娛樂 11:49 2021/01/02

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熱門 叱咤樂壇頒獎典禮 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

許廷鏗出道11年首奪男歌手金獎。

《叱咤樂壇頒獎典禮2020》於昨晚（1月1日）舉行，姜濤以21歲之齡打破紀錄奪「我最喜愛的男歌手」獎項，成為全城焦點。至於「叱咤樂壇男歌手金獎」，就由入行11年的歌手許廷鏗（Alfred）奪得。

許廷鏗他在台上揮淚答謝支持，場面十分感人。

【無力感】許廷鏗曾覺未做好不敢上紅館　跳出舒適圈不怕被大台封殺

許廷鏗首奪男歌手金獎，場面感動。（Instagram圖片）

【真情剖白】許廷鏗視牙醫工作為心靈調劑　Alfred曾因母親一句話覺不被體諒

感激樂迷支持香港樂壇

許廷鏗日前已在《新城勁爆頒獎禮2020》首奪「新城勁爆男歌手」及歌曲獎，今次再在叱咤頒獎典禮中再下一城，成績令人鼓舞。

他得獎後發表感言先笑指，近月因在節目《全民造星III》任評判引起關注，令街上不少人為他打氣，他幽默稱：「街上有人叫我加油，但其實我不是參賽者。」

之後，他又講出對香港樂壇的感悟：「佢哋有失望正正代表緊佢哋對香港樂壇仲有期望。」並答謝樂迷一直以來的支持。Alfred最後又強調會繼續努力做得更好。

【叱咤樂壇頒獎禮】姜濤成最年輕我最喜愛男歌手　林二汶首奪我最喜愛女歌手

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最佳男歌手之路

許廷鏗早於2009年參加由TVB主辦的《超級巨聲》入行，簽約大台成力捧親生仔，唱過不少街知巷聞的劇集主題曲，成功入屋，打響知名度。

不過，一直追求做好音樂的Alfred期望跳出舒適圈，於是在2017年轉投華納唱片。

他在早前的訪問中曾提及當年在大台的迷惘，並因自覺未做好歌手定位而不想拍劇，及未夠實力踏上紅館。

許廷鏗出道11年，由TVB轉向華納，終以實力證明。（Instagram圖片）

【真情剖白】許廷鏗視牙醫工作為心靈調劑　Alfred曾因母親一句話覺不被體諒

他又指覺得自己需要一間唱片公司，於是跳出大台。雖然出走後在TVB零曝光率，但他就無懼被封殺，繼續堅持做好音樂。

在2019年，他在出道10年時開了處男紅館騷。在加盟新公司後，他先後推出4張唱片：《神奇之旅》、同名大碟《許廷鏗Alfred Hui》、《拾》，及最新的《Negative》，開創了不同的曲風及音樂，終以實力拿下各個男歌手的獎項。

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同場加映：《全民造星III》10強專訪

撰文 : TOPick 柴犬出動

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