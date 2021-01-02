【新冠疫苗】港府擬合併「智方便」及電子針卡　正與其他國家研電子針卡互通 

▲ （經濟日報資料圖片）

本港今年首季將有新冠疫苗供應，並陸續為高危群組接種，同時擬發展「電子針卡」作記錄。創科局局長薛永恒表示，政府今個月內準備好新冠疫苗注射計劃預約系統，擬將電子針卡記錄於「智方便」流動應用程式內，同時亦與其他國家地區商討，擬將「電子針卡」系統作外遊之用。

創新及科技局局長薛永恒今早(2日)接受電台節目表示，政府將於本月內準備好新冠疫苗注射計劃的預約系統，日後亦會將「電子針卡」記錄於政府「智方便」流動應用程式內，屆時「電子針卡」記錄市民接種第一劑疫苗的時間及種類，又會透過程式提示接種第二劑的時間。

他又透露，政府考慮將「智方便」應用程式內的「電子針卡」系統，同時用作外遊之用，正與其他國家地區溝通，了解如何做到「電子針卡」互通，但強調現時最重要先處理好市民的疫苗接種安排。

至於政府「安心出行」應用程式，薛永恒指現時有40多萬市民下載，6萬多個處所張貼程式二維碼。當局有與大學科研團隊討論，研究在處所貼上藍牙發射器，自動發出訊號，市民手機接數到訊號後，會自動記錄出入處所資料，強調不會設任何中央紀錄系統。

問及會否強制市民下載，薛永恒坦言不排除任何可能性，但當局理解公眾對個人私隱關注，但面對疫情衝擊，社會要放下一些短期關注，令市民及家人得到更大保護。

他補充，「安心出行」程式推出後，有助醫護在患者同意下查閱他的出行記錄，自己亦曾與一名確診者在相若時間到訪同一間餐廳，之後收到感染風險通知，提醒接受檢測。

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責任編輯：陳正怡

