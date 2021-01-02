【強制檢測】本港回落速度遠比第三波疫情緩慢 陳肇始：適時針對群組發強制檢測

▲ 政府表示因應疫情收緊強制檢測大廈的標準。（陳國峰攝）

本港第四波疫情未止，食物及衞生局局長陳肇始（2日）在網誌表示，全球及本地疫情持續嚴峻，過去兩星期本地源頭不明個案佔確診總數約3成半，回落速度遠比第三波疫情緩慢，為盡快切斷社區傳播鏈，當局決定擴大大廈強制檢測範圍，至過去14日內有兩個或以上單位出現無關連個案的大廈，都要接受強檢。

陳肇始的網誌總結了一些檢測的成效，她表示由11月中至今，政府在全港各區先後設立了多個流動採樣站或樣本瓶派發點，合共完成了超過21萬次檢測，找到約155名確診者，切斷潛藏的隱形傳播鏈。

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至於一些較高風險、高接觸群、重要基建服務人員等，設有「特定群組檢測計劃」，由7月中推出至今，已檢測了超過1,089,000個樣本，共找出261個陽性樣本。

陳肇始指過去一年，政府一直全力以赴有效控制疫情，總結每一個經驗，完善政策措施，致力做到「早識別、早隔離、早治療」，以期達至「清零」的目標，會繼續視乎疫情發展及檢測參與率，適時對個別群組發出強制檢測公告。

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記者：伍瑋瑋