【新冠肺炎】新增10間食肆有確診者到訪　包括藍田壽司郎、荃灣台灣麵

▲ 新增10間食肆有確診者到訪，包括藍田壽司郎、荃灣台灣麵。

本港第四波新冠肺炎疫情持續，昨日元旦（1日）新增42宗確診個案，包括6宗屬輸入個案，本地個案佔36宗，當中13宗屬源頭不明。衞生防護中心昨晚更新確診者潛伏期行蹤表，再增10間食肆曾有確診人士到訪，涉多間連鎖餐廳。

根據衞生防護中心資料，新增的11間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：

沙田 華聯工業中心 大快樂快餐 21/12/2020 #8440

中西區 香港商業中心 大家樂 22/12/2020 #8415

九龍城 北帝街 星洲名廚 23/12/2020 #8110

荃灣 荃勝大廈 台灣麵 24/12/2020 #8110

油尖旺 誠信中心 Subway 25/12/2020 #8593

觀塘 啟田商場 壽司郎 25/12/2020 #8746

黃大仙 黃大仙中心南館 麥當勞 25/12/2020 #8792

九龍城 福佬村道 銀龍茶餐廳 28/12/2020 #8840

九龍城 獅子石道 地茂館燒味粥麵餐廳 28/12/2020 #8840

九龍城 福佬村道 海景粥店茶餐廳 29/12/2020 #8864

確診大廈名單，詳情請看：【下一頁】

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責任編輯：羅家欣