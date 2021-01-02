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【冰天雪地】哈薩克嚴寒氣溫低至零下30度 乳牛雪地上行走直接被凍結成冰

休閒消費 17:24 2021/01/02

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牛牛被凍結在冰天雪地。

本港近日天氣寒冷，很多人已經凍到不想出門口，但有些國家的嚴寒更難以想象。哈薩克近日的氣溫都在零下25度至30度左右，街頭到處都是積雪舉眼都是白茫茫，當地有市民駕車路過時，拍攝到一頭乳牛行走時，疑因當地氣溫太低，乳牛被凍結在冰天雪地中不能動彈，該段短片影片在外國網絡上被瘋傳，令不少網民吃驚。

綜合外國傳媒報道，乳牛被冰封的影片最近在twitter、內地微博上瘋傳。影片只有短短幾秒，是哈薩克市民在汽車上搖下車窗拍攝，從影片可見，該處白茫茫全是厚厚的積雪，該隻乳牛直接被凍結在冰天雪地中，仿佛成為了雕像，據悉當時氣溫大約在攝氏零下25度至零下30度左右。

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畫面震驚了不少網民，有人留言回應指乳牛很可憐，估計氣溫太低導致牛牛走不動被凍結，也有很多人關心牛牛是否仍然存活，更有人指「如果解凍後能活過來，肯定要被科學家拿去研究了。」

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責任編輯：王明芳

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