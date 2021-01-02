田北辰斥港府抗疫一年混亂商界處存亡階段　籲藉稅務優惠鼓勵業主減租

▲ （經濟日報資料圖片）

全球新冠肺炎疫苗仍未遏止，本港抗疫至今一年，實政圓桌立法會議員田北辰批評港府過去1年抗疫混亂，商界更處於存亡階段，促政府應透過稅務優惠鼓勵業主減租；經民聯盧偉國盼港府考慮更多市民意見，又形容如不恢復通關，商界將無法捱下去，促以基建帶動經濟。

實政圓桌立法會議員田北辰今早接受商台節目訪問時，批評政府過去一年抗疫混亂，如曾限聚令2人上限，惟准食肆4人一枱，而向確診者派發5000元的政策，亦曾不同官員說法不同，形容當局以試水溫模式抗疫，措施又鬆又緊，令政策不斷改變。

經民聯議員盧偉國亦不點名批評有政府專家起初指不打疫苗，現在又改口呼籲打疫苗，政府亦無透過疫情記者會交代政策方向；相較之下，內地政府和澳門的防疫工作較香港嚴謹，值得香港學習，經過多次疫情經驗，政府應該更加決斷，做好統籌工作和加強執行力度。

盧偉國又希望政府更多考慮市民意見，包括進行全民檢測，形容如果不恢復通關，商界無法捱下去，亦促請政府以基建帶動經濟。

田北辰直言，商界處於存亡階段，認為政府應透過稅務優惠鼓勵業主減租，甚至調動外匯儲備援助市民；而強制檢測都應交由專人採樣，因有市民不懂得如何收集唾液樣本，自願檢測則不應收費，鼓勵更多市民參與。

另外，田北辰形容目前建制派壓力比以前大，不發言或發言無謂的話，給予社會觀感會很差，故要求議員助理細閱政府文件；又認為現時建制派的質詢，已經令政府交代多了款項數字，他個人歡迎建制派這個新挑戰。

盧偉國就認為，建制派過往都是同樣做法，只是被議會鬥爭對罵掩蓋了，指現時議事重回正常，能通過撥款，強調如果政府做得不好，議員一樣會「鬧爆」。

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡