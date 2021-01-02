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【新冠疫苗】政府料2月開始為市民接種 ５類接種場所包括社區疫苗接種中心、公私營醫院及診所

社會 14:58 2021/01/02

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政府的目標是各部門的籌備工作在本月底完成，為疫苗抵港作好準備。

公務員事務局局長聶德權今日（２日）在其社交平台上帖文，他表示要走出疫境，疫苗接種是重要的措施之一。只要獲授權使用的新冠病毒疫苗一到香港，政府便會啟動安排，讓全港市民有序接種。

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聶德透露有關疫苗接種的專責工作小組本周二（12月29日）舉行了首次跨部門會議，就8大範疇定下工作細則及跟進事宜。會上多位局長、部門首長、醫療專家成員都提出了不少關注點，包括疫苗接種選址、長者的接種安排、優先群組的設定、醫學監察等等，這些意見及建議都有助制訂疫苗接種方案及執行，只要市民願意，所有香港市民都能在安全、穩妥、有序地免費接種疫苗。

聶德透露有關疫苗接種的專責工作小組本周二（12月29日）舉行了首次跨部門會議。（聶德權Facebook圖片）

而政府的目標是各部門的籌備工作在本月底完成，為疫苗抵港作好準備。而按疫苗到港的時間初步推算，估計可以在2月開始為市民接種。到時，社區疫苗接種中心、公營醫院、安老院舍、私家醫院和診所都會是接種地點。

他又指出疫苗發展迅速，政府明白有需要解答市民對疫苗接種存有的疑問，接下來政府會做好有關的解說及公眾教育工作，讓市民有科學性的認識，在知情的情況下作出選擇，接種疫苗，以達到保護自己和防疫的目的。

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記者：伍瑋瑋

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