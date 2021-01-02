【上車置業】買近千萬單位被指靠大馬富二代富貴 龔嘉欣罕有解釋：不甘心為結婚放棄事業

▲ 龔嘉欣享受事業不急生B。

31歲龔嘉欣（Katy）演出的TVB劇集《香港愛情故事》，因題材貼地口碑不俗。演技備受肯定的龔嘉欣（Katy）在商業一台節目《1圈圈 星光背後》分享入行12年的心路歷程。

▲ 龔嘉欣接受節目《1圈圈 星光背後》訪問。

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解釋買樓資金

去年斥資近千萬購買將軍澳海景單位的Katy，被指因大馬富二代男友忽然富貴，她在節目回應：「緋聞由開始到結束，當事人的我都唔知！邊有千萬樓價咁多，只是兩房自住單位。由細到大我都會儲錢，亦知道要有瓦遮頭，我好慳，唔鍾意買名貴手袋或者靚衫，間屋是我用儲落的錢再加首次按揭買，按揭成數好高，要月供的。」

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Katy曾接受TOPick訪問時表示，自己因為不懂投資，只會儲錢，加上自己一向節儉，成功在30歲上車成為業主。

作為「少婦聯盟」中唯一的單身貴族，Katy毫不著急：「不會羨慕，只會戥她們開心，看見她們抱BB好溫馨好幸福，我也幻想過快啲結婚或生小朋友，但我努力了十幾年，才發現我很喜歡演戲，如果現在有男朋友要求我結婚放棄事業，現階段是不甘心囉！」

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回應緋聞

入行12年，龔嘉欣有「緋聞女皇」的之稱，2013年跟鄧健泓分手之後，先後與周國賢、許家傑、關楚耀、沈振軒、張振朗、吳業坤等人傳過排聞。Katy大方回應：

係呀！我是好惹是非、好惹緋聞！以前細個入行唔識講清楚，會任人鍾意點寫就點寫，但年紀大些，就覺得必需講清楚。你講的緋聞名單，無一個是真，都是拍劇合作或住得近被傳出來。

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最嬲是被指與周國賢拍遊遊節目時拍對方房門，Katy表示：「周國賢那次啦！事後我都有跟周國賢講回這件事，他都說知道是誰做，那次根本不是我！為何出來變了是我呢？那時當然唔開心！」

她續指：「當時初入行，無唸過無事實根據的事能變成娛樂新聞，還要發生自己身上！當時是不懂處理，其實我一直都想講，今天終有機會講，這件事很離譜，是無中生有，大家也可以問回周國賢！」

同場加映：李佳芯專訪

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