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【絕世好爸】許紹雄女兒新加坡餅店開張　好爸爸打本讓女圓夢：子女開心父母便開心

娛樂 13:55 2021/01/02

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許紹雄女兒的新加坡餅店開幕。

藝人許紹雄一家三口移民新加坡居住，除住在400呎的獨立屋外，愛錫女兒的他更深知囡囡的事業興趣，打本讓她開餅店做生意。近日，許紹雄女兒的新加坡餅店Bakeaholic就正式開幕，爸爸也急不及待要在社交平台幫忙宣傳。

許紹雄打本讓女兒開餅店。（Instagram圖片）

許紹雄打本讓女兒開餅店

許紹雄在個人IG貼出數張女兒新店開幕的照片，有與女兒的合照，也有餅店內部的裝潢，從圖片上見到客源不斷，似乎開張生意很好。許紹雄女兒也在個人IG分享不少新店的照片及甜品照，為成為老闆娘感到開心。

許紹雄女兒許惠菁21歲，去年完成大學傳理系學士課程，以一級榮譽成績畢業。不過，許惠菁喜歡烘焙蛋糕，故爸爸知道後就投資予她開店。

【使徒行者3】「歡喜哥」許紹雄72歲生日妻女陪慶祝　暖男爸爸移居新加坡享家庭樂

許紹雄女兒許惠菁。（Instagram圖片）

他曾接受TOPick訪問表示：「猜不到女兒整的蛋糕很好吃，起初她只是弄給朋友及鄰居品嘗，之後就以玩票性質放上網賣，想不到銷情很好，一星期的貨量很快已售清，所以就建議嘗試做生意。」

許惠菁也曾接受當地媒體訪問指經營生意是「一腳踢」，由烘焙工作以至營銷和社交媒體查詢，也是她一人負責，男友Shane就幫忙送貨，媽媽幫忙試味給予意見，家人及愛人也給予無限支持。  

而許惠菁亦自覺十分幸運，父母永遠不會強迫她做不想做的事情，亦支持她任何的抉擇。

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【移居星馬】藝人移居星馬享優質退休生活　吳岱融別墅臨海許紹雄住獨立屋

對於打本給女兒做生意圓夢，許紹雄指：「要讓子女做自己喜歡的事，這樣成功的機會高一點之餘，他們亦會感覺開心，若果迫他們做不喜歡的事，賺幾多錢也沒用，他們只會感覺辛苦。」

絕世好爸許紹雄也謙指：「只是盡父母的責任，最重要是子女開心，這樣做父母的便開心。」

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移民新加坡居4000呎獨立屋

許紹雄一家住在新加坡的4000呎獨立大屋，當時以400萬新加坡幣（逾2,300萬港幣）購入。而這幢豪宅卻是歸女兒名下，他說：「因為我並非新加坡公民，不能以自己名字置業，所以寫女兒名字。」

許紹雄一家住在獨立屋。（Instagram圖片）

獨幢別墅位於義順區，樓高三層半，早前許紹雄一家接受新加坡媒體訪問，首度公開豪宅內部。4千呎大屋擁有六個房間及和一間長型泳池，飯廳樓底極高。

許太更直指飯廳是她在房子內最喜歡的地方，讓她感到溫馨舒適。許紹雄也大讚每一個角落都很喜歡：「每次都感覺不想走了，這個屋子留人的。」

同場加映謝雪心專訪

撰文 : TOPick 柴犬出動

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