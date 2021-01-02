調查：8成教師停面授課程期間仍需返校當值　工會指網上教學難取代面授

▲ （經濟日報資料圖片）

本港兩個多月前第四波新冠肺炎疫情來襲，全港中小學及幼稚園持續停面授課堂至1月10日。教育工作人員總工會調查指，逾8成教師仍需返校當值，當中2成半每周更需返校5天或以上；認為不少學校未有響應政府在家工作呼籲，建議當局盡快公布呈分試及文憑試安排，予學校及教師調配。

工聯會屬會教育工作人員總工會上月透過網上問卷，訪問230名小學、中學及特殊學校教師，結果顯示逾8成受訪教師指暫停面授課堂期間仍要回校當值，當中2成半人每星期要回校5天或以上。

調查亦指，一半受訪教師稱學校安排小六和中六學生回校上課，有6成人贊成校方安排，認為面授課堂比網上授課的效果更好，能更有效評估學生的課業。會長余綺華認為，結果反映不少學校未有響應政府呼籲，安排員工在家工作，而網上教學不能取代面授課堂。

她稱，老師要同時維持部分級別的面授課堂，亦要進行網上教學，面對不少壓力，建議教育局盡快公布今年小學呈分試和中學文憑試的安排，讓學校和老師調配；局方亦可延遲教師150小時持續進修的要求，讓教師有更多時間處理教學工作。

有中學教師表示，網上授課令學生缺乏用紙筆作答操練試題，將影響真正考試時的表現，又透露曾聽聞有名校的學生進行網上課堂時，將個人照片放在電腦鏡頭前，欺騙老師有出席網課，但實際上並無聆聽老師講解。

工聯會立法會議員陸頌雄亦促請政府盡快公布小學呈分試和中學文憑試的調節方案，減輕學生的考試疑慮，並呼籲學校減輕教師的行政工作。

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責任編輯：陳正怡