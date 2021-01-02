  • 17°C
香港時間 : 2021102日 (六) 15:27
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 叱咤樂壇頒獎典禮 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【尷尬婚宴】靚仔前男友驚喜現身婚禮祝福　新娘崩潰激動大喊新郎一臉茫然

親子 14:37 2021/01/02

分享：

熱門 叱咤樂壇頒獎典禮 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

印尼一對新人舉行婚禮，新娘的前男友竟然驚喜現身。

結婚本來是開心事，可是遇上尷尬場面足以破壞整個婚禮。近日印尼一對新人舉行婚禮，新娘的前男友竟然驚喜現身，原本表現冷靜的新娘瞬間情緒失控，激動哭泣，親友公開影片令當時尷尬的場面曝光。不過，網民的焦點落在前男友的外貌上，表示他「好靚仔」。

擁抱新郎祝賀

綜合外媒報道，印尼龍目島（Lombok）一對新婚夫妻於去年12月舉行婚禮，網民Maria Mariana於12月13日在Twitter上載婚禮一段1分18秒的影片，引起網民熱議。當時23歲的新娘Aolina Alfia Lestari與新郎準備接受親友的祝福，鏡頭轉向來賓席上的Adrian Hidayat，原來他是Aolina的前男友。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

在台上的Aolina看到前男友在場後，開始情緒失控，激動得亂跳亂叫，又大哭起來，不理在旁親友勸阻。在她身旁的新郎看到另一半的反應，顯得相當疑惑。

前男友Adrian在友人的陪同下，緩緩走上台，想給新郎和新娘送上祝福。他先擁抱新郎祝賀，新郎一邊禮貌地雙手擁抱對方，一邊看著Aolina痛哭失聲的樣子。當Adrian想轉向祝賀前女友時，新娘已哭得一塌胡塗。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

前男友被請離場

親友們眼見場面尷尬，把Adrian拉下台，並請他離場。Aolina看到前男友漸漸離去的身影，激動得哭癱倒地，新郎不知所措。

影片在網絡瘋傳，前男友指自己非不請自來，而是收到婚禮邀請才到場祝福，沒想到搞壞了婚禮。至於新郎認為Aolina已為自己在婚禮上的失態致歉，因此選擇原諒太太，二人的關係也沒因此事而受影響。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【TOPick 6 周年】8萬份獎品每星期不停送︰bit.ly/36yXkmI

責任編輯︰王明芳

相關文章

【超豐厚嫁妝】網傳358磅新娘送3851萬嫁妝　窮小子「眼神死」娶富家女影片惹熱議
12:09 2020/12/21
【超豐厚嫁妝】網傳358磅新娘送3851萬嫁妝　窮小子「眼神死」娶富家女影片惹熱議
【奇怪新人】婚禮主持人見盡荒唐事　新郎邀請前女友坐滿一圍新娘嬲爆
18:35 2020/11/30
【奇怪新人】婚禮主持人見盡荒唐事　新郎邀請前女友坐滿一圍新娘嬲爆
【土豪婚禮】新郎直升機迎親新娘掛滿金器　地產集團太子千金奢華婚禮花近億元
10:01 2020/12/09
【土豪婚禮】新郎直升機迎親新娘掛滿金器　地產集團太子千金奢華婚禮花近億元
結婚 網絡熱話 兩性關係 夫妻之道 印尼 龍目島

最高瀏覽

【宅男大翻身】肥醜宅男為追女仔揸BMW被嫌棄　減肥整容變韓系Oppa人生大逆轉
11:32 2021/01/01
【宅男大翻身】肥醜宅男為追女仔揸BMW被嫌棄　減肥整容變韓系Oppa人生大逆轉
【浪漫求婚】港男深井沙灘砌蠟燭浪漫求婚　女友手抱玫瑰花深吻答應
14:48 2021/01/01
【浪漫求婚】港男深井沙灘砌蠟燭浪漫求婚　女友手抱玫瑰花深吻答應
【戀母情結】全家收人妻出軌不倫親密照　驚揭16歲兒偷拍告發：媽媽是我的
17:22 2020/12/31
【戀母情結】全家收人妻出軌不倫親密照　驚揭16歲兒偷拍告發：媽媽是我的