【尷尬婚宴】靚仔前男友驚喜現身婚禮祝福　新娘崩潰激動大喊新郎一臉茫然

▲ 印尼一對新人舉行婚禮，新娘的前男友竟然驚喜現身。

結婚本來是開心事，可是遇上尷尬場面足以破壞整個婚禮。近日印尼一對新人舉行婚禮，新娘的前男友竟然驚喜現身，原本表現冷靜的新娘瞬間情緒失控，激動哭泣，親友公開影片令當時尷尬的場面曝光。不過，網民的焦點落在前男友的外貌上，表示他「好靚仔」。

擁抱新郎祝賀

綜合外媒報道，印尼龍目島（Lombok）一對新婚夫妻於去年12月舉行婚禮，網民Maria Mariana於12月13日在Twitter上載婚禮一段1分18秒的影片，引起網民熱議。當時23歲的新娘Aolina Alfia Lestari與新郎準備接受親友的祝福，鏡頭轉向來賓席上的Adrian Hidayat，原來他是Aolina的前男友。

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在台上的Aolina看到前男友在場後，開始情緒失控，激動得亂跳亂叫，又大哭起來，不理在旁親友勸阻。在她身旁的新郎看到另一半的反應，顯得相當疑惑。

前男友Adrian在友人的陪同下，緩緩走上台，想給新郎和新娘送上祝福。他先擁抱新郎祝賀，新郎一邊禮貌地雙手擁抱對方，一邊看著Aolina痛哭失聲的樣子。當Adrian想轉向祝賀前女友時，新娘已哭得一塌胡塗。

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前男友被請離場

親友們眼見場面尷尬，把Adrian拉下台，並請他離場。Aolina看到前男友漸漸離去的身影，激動得哭癱倒地，新郎不知所措。

影片在網絡瘋傳，前男友指自己非不請自來，而是收到婚禮邀請才到場祝福，沒想到搞壞了婚禮。至於新郎認為Aolina已為自己在婚禮上的失態致歉，因此選擇原諒太太，二人的關係也沒因此事而受影響。

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責任編輯︰王明芳