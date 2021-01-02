【愛心家庭】自製「避寒箱」給流浪貓咪避寒 港爸帶孩子做善事被大讚最好身教

▲ 港爸及家人自製避寒箱給流浪貓。

寒潮襲港，最苦的莫過於流浪在外的動物。本港有熱心夫婦擔心流浪貓在寒冬下受寒，合力用紙箱改製成「避寒箱」，並在箱子內細心地放上暖包，希望貓貓們可以入住避過寒冬！

該名熱心港爸日前在社交媒體Facebook群組「天下貓貓一樣貓群組」上分享，自己同太太合力製作「避寒箱」比街上嘅流浪貓入住，希望為貓貓們添一點點暖意。從他上傳到群組上的相片中可見，該紙箱上寫有「只放數天給貓貓保暖避寒之用，請包容，不要取走」，而港爸家中兩隻飼養貓貓更率先試住，顯得十分寫意。

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港爸更與太太及兩個小孩到街上放置「避寒箱」，雖然有網民擔心紙箱會被人當垃圾檢走，但港爸及家人翌日下午去回收紙箱，發現紙箱裡面有很多貓毛，相信是有貓貓睡過，對避寒箱能發揮作用感到非常開心。

熱心夫婦的舉動被網民大讚，更有網民建議改良避寒箱，有網民建議在避寒箱內放置舊衣服，能夠令流浪貓更暖。也有網民請教如何製作避寒箱，該名港爸分享，最後感染不少有心人仿效。

（箱子）有兩個出入口就可以，如果有壞人想拎箱捉貓走，貓貓可從另一個出口逃走。

不少網民大讚港爸夫婦非常有愛心，多謝他們令流浪貓有個保暖的地方避寒，更有網民大讚他們的善心是很好的家庭教育，身體力行是最好的身教。

同場加映小朋友幾歲開始與父母分房睡

責任編輯：王明芳