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【新冠疫苗】英政府修訂指引如供應不足　具即時風險者接種第二劑時可以不同牌子疫苗替代

社會 15:09 2021/01/02

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（法新社資料圖片）

新冠肺炎肆虐全球已近一年，英國近月更現傳播力大增的變種新冠病毒，當地醫療系統瀕崩潰。有外國傳媒報道，英國政府修訂疫苗接種指引，提到如供應不足，第二劑疫苗可以另一間公司生產的疫苗替代。

現時英國政府批准牛津/阿斯利康(AstraZeneca)及輝瑞/BioNTech兩款新冠疫苗，予當地人士接種，兩者都需接種兩劑，當中牛津/阿斯利康的疫苗兩劑需相隔至少21日，而輝瑞/BioNTech則至少隔28日。

根據英國政府前日(31日)發布的疫苗接種指引修訂，提到如接種第一劑新冠疫苗後，同款疫苗未及供應，或者不記得何時接種首劑疫苗，准予當地有供應的另一款新冠疫苗作第二劑接種。

指引亦強調，有關安排只適宜有即時高風險，或是及後不太可能會再接種的人士，又解釋於此情況下，因應兩疫苗都針對病毒的S蛋白，相信第二針即使不同款，仍可為已接種第一劑新冠疫苗後加強免疫反應。

不過有外國傳媒報道指，有關修訂牴觸美國疾控中心有關疫苗不可互換的指引，有關修訂亦有明言至今未有證據，顯示不同新冠疫苗交替使用的可行性。

事實上，英國上月初亦擬於今年，試行合併牛津/阿斯利康(AstraZeneca)及輝瑞/BioNTech兩款新冠疫苗使用，了解是可進一步提供更強免疫反應。當地政府疫苗小組主席Kate Bingham曾言如Moderna新冠疫苗獲准於英國使用，亦會同時納入有關試驗計劃。

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責任編輯：陳正怡

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