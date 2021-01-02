【疫情分析】初步確診個案40多宗 張竹君：有家庭群組因為聚會後確診

▲ 本港今日新增40多宗初步確診個案。（湯炳強攝）

本港新冠肺炎疫情持續，今日(2日)新增35宗確診個案，有15男、20女，介乎4至82歲，7宗於臨時檢測找出，1宗輸入個案、34宗本地感染，包括10宗涉及不明源頭感染，24宗與早前個案相關，累計病例8,924宗。衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理何婉霞見記者會，交代最新疫情。

張竹君指出從南非個案中發現新型病變種病毒，以及兩宗英國返港發現變種病例，個案編號為8735及8739，兩名患者是家人。

她表示今日新增40多宗初步確診個案，整體數字向下但緩慢，而且仍陸續見到有家庭個案是群組，因為大家「有聚會、有party」後確診。

對於有報道指有劇組員工確診，張竹君指出手上沒有資料，強調任何人在傳染期中曾接觸很多人而沒有戴口罩都會接受檢疫，而沒有近距離接觸的人都建議接受檢測，現時疫情的大趨勢似乎是向下的，似乎是好事，不過近日多假期涉很多家庭群組都是聚會後確診，仍要視乎有沒有超級傳播者，難以一概而論未來的走勢如何。

至於政府當日今日公布最快下月可以為市民接種疫苗，有關接種的詳情，張竹君表示自己沒有資料，有關問題須由負責當局回應。

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記者：伍瑋瑋