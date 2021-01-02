【狂追地鐵】大媽趕地鐵徒手拉開車門　螃蟹步橫行追車不果癱坐月台

▲ 大媽趕地鐵徒手拉開車門，螃蟹步橫行追車不果癱坐月台。

都市人生活節奏急促，習慣分秒必爭，為趕地鐵可以去到幾盡？新加坡流傳短片，一名大媽眼見地鐵車門已關上，連忙跑到月台幕門，試圖徒手拉開幕門。當列車駛離月台，女子仍不放棄，用螃蟹步追車，但最終仍失望而回，坐在地上，場面惹人爆笑。

Facebook專頁「All Singapore Stuff」日前分享一則片段，可見一名女子在地鐵站月台內，雙手持手袋和購物袋，趕到已經關閉的月台幕門前，試圖用手拉開幕門，當列車駛離月台，女子沒有放棄，用螃蟹步橫行，沿著月台幕門追趕列車。

眼見列車沒有因而停下，繼續駛離月台，女子最終失望地坐在地上，當發現自己的行為被拍攝後，才趕快起身。

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這段短短20秒的影片引起熱議，不少網友都覺得女子的舉動搞笑，笑言她仿佛是在「追趕2020年最後一架列車」，但亦有人認為片段是「擺拍」，預先設計好。

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責任編輯：羅嘉欣