【新冠肺炎】今日新增35宗確診個案　34宗本地感染有10宗涉不明源頭

▲ 本港今日新增35宗確診個案。

本港新冠肺炎疫情持續，今日(2日)新增35宗確診個案，有15男、20女，介乎4至82歲，7宗於臨時檢測找出，1宗輸入個案、34宗本地感染，包括10宗涉及不明源頭感染，24宗與早前個案相關，累計宗數已破8,900宗。衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理何婉霞見記者會，交代最新疫情。

昨日(1日)新增42宗確診個案，有36宗涉及本地感染，宗數均屬11月20日以來最低，有13宗仍未找到感染源頭，當中聯合醫院及佛教醫院各再添一人感染。

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衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日表示，近兩周確診宗數回落，形容是好事，惟趨勢回落緩慢，而近日長假期多，市民亦多外出或室入聚集，而即使感染後不少個案潛伏期亦逾一星期，現時仍未可反映早前假期的個案，擔心疫情反彈。詳情請見【下一頁】

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記者：陳正怡