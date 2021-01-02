【叱咤樂壇頒獎禮】21歲奪我最喜愛男歌手獎　姜濤坦言仍有不足：會用作品去保護粉絲

▲ 姜濤成為「我最喜愛的男歌手」後引起熱議。

昨晚（1月1日）《叱咤樂壇頒獎典禮2020》圓滿舉行，話題熱度落在以21歲之齡，先後拿下「我最喜愛的男歌手」及「我最喜愛的歌曲」獎項的歌手姜濤身上，打破咤叱樂壇最年青歌手奪該獎的紀錄。

▲ 姜濤撰長文剖白得獎感受。（Instagram圖片）

不過網民就分作兩派，有人覺得他實力未夠未值得，但亦有人指獎項在投票下誕生，反應民意的結果應被尊重。至於姜濤在奪獎時被拍下天然呆反應，更成為繼馬國明後的天然呆潛力圖，可見姜濤對自己獲獎也感到相當驚訝。

今午，姜濤在社交平台撰長文分享得獎感受，並謙稱覺得自己不足，希望大家給予意見改善，又多謝一直在背後努力的團隊。

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▲ 姜濤知道獲獎後一臉驚嚇。（影片截圖）

他先是感激粉絲的支持：「很抱歉，昨晚在有限的時間裡沒來得及好好感謝很多人，要感謝的人很多，但此刻，最應該感謝的，是一直在背後支持我的粉絲。

我知道自己自身的實力或者資歷都還不足以說服大家，當下我甚至都說服不了我自己，我很清楚的知道，畢竟自己的作品或者歌唱的實力都還未獲得大眾的認可，但這兩個獎項，是你們一票一票的辛苦投出來的，既然拿了，我以後對得起你們。很喜歡某一位前輩說過的一句話：「用自己的作品，來保護自己的粉絲」。」

之後他又希望大家可抽空聽他的作品，再給予意見讓他改進：「我很希望透過昨晚頒獎典禮認識我的一些人們，覺得我好的或是覺得不好的你們，期望你們真的可以聽或者看一下這首歌，讚美也好批評也好，我都希望你們看完這部作品之後，留言寫下你們的一些意見，我一定會接受和不斷改進。」

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然後，他又說到創作《蒙著嘴說愛你》 的原意，及祝福大家平安健康：「最後回歸到當初創作這首歌的初衷，感謝在疫情中 一直守護香港的你們，所有香港的醫護人員們。新的一年開始了，疫情還沒結束，但希望你們每一個人，在這場疫情結束後都能夠平安、健康，也希望我們每一個人，都不用再蒙著嘴，也能說愛你。新年快樂～」

姜濤於2018年參加ViuTV的大型選秀節目《Good Night Show 全民造星》，因每個表演都獲極高評價而人氣高企。最終在總決賽中以大熱姿態成為冠軍，19歲便穩袋100萬獎金。

同年，姜濤與其他11位節目參賽者組成男子組合MIRROR，2019年更開始以個人歌手身份活動，年紀輕輕吸金力驚人，今次奪下兩大獎項，前途可謂無可限量。

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