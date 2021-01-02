【確診大廈】新增3大廈需強制檢測　包括日出康城領凱9座左翼

▲ 新增3大廈需強制檢測，包括日出康城領凱9座左翼。

本港新冠肺炎疫情持續，今日新增35宗確診個案，包括34宗本地感染個案。港府早前先後發出強制檢測公告，至今逾40幢大廈列為須強制檢測名單。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日再發現有大廈發現有2個不相關單位確診個案，須列入強制檢測名單，如下：

深水埗福華街華寶樓：涉及３個單位，共４人，其中一個單位有２人確診

元朗水邊圍村泉水樓：涉及２個單位，共３人確診

日出康城領凱9座(左翼)：涉及２個單位，共５人確診，其中一個單位為一家人確診

今日(2日)新增35宗確診個案，包括有15男、20女，介乎4至82歲，7宗於臨時檢測找出；當中1宗輸入個案、34宗本地感染，包括10宗涉及不明源頭感染，24宗與早前個案相關，累計宗數已破8,924宗。

▲ （湯炳強攝）

昨日(1日)新增本地個案中，有23宗與早前確診個案相關，包括有爆疫大廈亦有再錄得確診個案，惟屬與早前確診住戶有關。詳情請見【下一頁】

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記者：陳正怡

