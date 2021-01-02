【華麗變身】日男從小自覺是女生赴泰變性 選美擊敗300人奪冠學懂自愛

▲ 日男從小自覺是女生赴泰變性，選美擊敗300人奪冠學懂自愛。

自信的人最美。最近有日本節目訪問了一個「整容選美比賽」的冠軍馬場汐音，她在300名參賽者中脫穎而出。不過外表清秀的她原來是個變性人，她在中學時期就產生了「自己是女生」的想法，21歲時遠赴泰國進行變性手術，而參加選美比賽更令她的人生逆轉。

日本自2016年起，每年都會舉行一個由醫美集團贊助的「整容選美比賽」，招募對象為樣貌純天然的女生，然後會從報名者中挑選300人，在接下來的一年來，需要合宿接受儀容、體態等方面的集訓及面試，而評判會綜合她們的表現，選出最後10強，可以接受免費的整容手術，並參加選美，最終的優勝者可獲得300萬日元（約港幣22萬元）。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

而來參加比賽的人都有一個共通點，就是對自己的外貌不滿意，有參加者表示過去曾有被欺凌的經歷，身邊的人甚至對她說過十分過分的話，「如果我長成你這樣，我寧願去死」。

有評判指，不少女生都希望透過整容改變自己的未來，但如果內心不夠堅強，整容也無補於事，故歷屆冠軍都有共同特點，就是非常了解自己，並擁有強大的精神。

日本節目《気になる1位サンの日常》早前就採訪了第二屆比賽的冠軍馬場汐音，了解她參賽3年後的近況。為此，節目組來到福岡縣宗像市，馬場今年26歲，她向節目組透露，臉上有6個部位動過手術，包括額頭、眉間、眼皮、顴骨、顎骨、臉頰。整容手術費用達200萬日元，由主辦方支付。

其後馬場向節目透露一個驚人真相，就是自己本來是一個男生，天生就有「性別認同障礙」，自小就被「身為男生」這件事困擾，到了青春期，「想成為女生」的想法越發強烈，當開始變聲時，更不斷拍打喉嚨，希望喉核消失。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

21歲時，馬場花光所有積蓄到泰國進行變性手術，後來更參加了選美比賽，更憑著實力贏得冠軍。馬場一直都希望變得更女性化，但參加比賽後，令她明白到自己身上一些男性的特質是抹不掉的，與其繼續抗拒，不如好好利用自己的優勢，面對自己的身體。

馬場目前是一名特技演員，平時她會在遊樂場等場合擔任忍者等角色進行表演，由於她擁有女性的靈活，又擁有男性的體能，所以工作都十分順利，而她現在亦學會愛惜和面對真正的自己。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：bit.ly/36yXkmI

責任編輯：羅嘉欣