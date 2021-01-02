【愛妻心切】周杰倫細心為昆凌P走微隆小腹　好友PO出原圖流出揭昆凌疑有喜

▲ 周杰倫為昆凌P走小腹。

周董周杰倫和昆凌在2015年結婚，與太太育有一子一女，周董周杰倫亦不時在個人社交媒體分享一家四口生活照。而周董周杰倫和昆凌最新的友人聚會，肚凸凸的昆凌疑似懷上第三胎。

▲ 周董新照。（IG圖片）

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疑似懷上第三胎

周董在IG分享與朋友跨年派對，並配文：「Happy New year 2021 GoGoGo」，旁邊的昆凌依然美麗動人。在場有朋友其後貼上原圖，有眼利的網民發現，昆凌的腹部明顯隆起，揭發周董分享的照片為太太P走小腹，令人推測昆凌懷上第三胎。

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27歲曾表示希望在25歲前為周董生3個小朋友，可惜在誕下第一胎後患上多囊性卵巢症候群，經調養後成功懷上第二胎。

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俘虜周董心

二人結婚邁向第六年仍非常甜蜜，不時於社交網曬恩愛。昆凌曾說過婚姻最重要是相互陪伴，周董某次僵直性脊椎炎翻發的時候，昆凌一直陪伴在側照顧他，令他非常感動，故決定迎娶這位女生。

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昆凌曾於訪問中透露，「一直陪在彼此身邊，就會知道對方的問題在哪裡，也要願意把問題講出來，不一定要贊同對方，但要聆聽」，陪伴對夫婦來說是十分重要。

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