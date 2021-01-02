【新冠肺炎】再有2宗輸入個案感染英國新變種病毒　亦有一宗輸入個案屬南非變種病毒

▲ （經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，本港今日(2日)新增35宗確診個案，當中34宗屬本地感染，10宗感染源頭未明。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，再發現多1宗抵港確診人士感染南非變種病毒，另亦有2宗輸入確診個案感染英國變種病毒。

繼本港早前已發現8宗英國返港確診人士感染當地新變種病毒，張竹君今日(2日)稱，再發現2宗早前抵港的輸入個案，感染英國新變種病毒，個案編號為8,735宗及8,739宗，兩名患者是家人。

另外，本港亦再發現一宗抵港後確診個案，經基因排序分析後感染南非新型變種病毒，個案編號為8,723宗，與早前同感染南非變種病毒的第8,724宗確診個案的同行人士，二人均於12月16日乘搭QR 818航理抵港。

張竹君稱，衞生防護中心化驗室、港大及理大都為確診個案進行基因排序分析，當中不只做輸入個案，亦會為本地感染個案作基因排序分析，惟會先做輸入個案的分析，認同會有滯後，但如有關個案出現傳播亦會知道。

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記者：陳正怡