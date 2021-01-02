【家庭悲劇】全職媽媽綁5孩手墮海同歸於盡　狠夫掌摑亡妻遺體︰帶我小孩去死幹嗎

▲ 一名全職媽媽用繩子綁5個子女的手，母子一起墮海同歸於盡。

全職媽媽忙於照顧孩子及家庭，絕對不比上班輕鬆。台灣一名退休警員在電視節目上分享過去一宗案件，一名全職媽媽用繩子綁5個子女的手，母子一起墮海同歸於盡。她的丈夫認屍時，竟掌摑亡妻遺體，並怒斥她「帶我小孩去死幹嗎」。

台灣資深退休刑警高仁和在電視節目《新聞挖挖哇》中透露，他於1990、1991年在中山分局任職，曾接觸一對貧窮夫妻，二人在7年生了5個孩子，最大的孩子7歲，最小的才1歲多。丈夫在宮廟前擺攤算命，妻子則是全職媽媽在家照顧5個孩子。

經濟拮据獨力在家湊仔

高仁和有一次進行戶口探視，發現該對夫妻的居所沒有門鈴，屋內也沒有電視、雪櫃、桌椅等，甚至只用即食麵的紙箱鋪成床鋪，5個孩子就睡在地上。不料有一天，他看到電視新聞報道指，新北市宮廟附近發生重大的案件，一名婦女帶著5個孩子墮海輕生。

▲ 台灣資深退休刑警高仁和，講述5母子輕生事件。（影片截圖）

他立刻想起這對夫妻，於是通知那位丈夫，表示「你家出大事了！」當時媽媽與5個孩子的遺體陸續送到殯儀館，最小的孩子身高不到60厘米，最大的孩子就讀小一而已。他指出︰

媽媽把那些孩子都手綁繩子，小孩只有一個（繩子）脫落，兩個是漂浮在海上……

幾個孩子的臉都被礁石撞爛，慘不忍睹，他形容「小孩子很脆弱，整個臉都沒了」。

丈夫掌摑亡妻遺體洩憤

死者丈夫到場後掌摑亡妻遺體，怒斥「你要去死，帶我小孩去死幹嘛」，接著拿起桃木劍唸唸有詞地作法，更說「不要拉我，他們是在睡覺而已，我等一下作法完，他們就通通爬起來了」。

警方事後調查後發現，這對夫妻都患有嚴重的精神疾病，均有住院記錄。高仁和感慨︰

我每次想到這個案件，有時候看到小孩子被親人，或媽媽的同居人還是爸爸的同居人殺害後，我都感觸很深。

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責任編輯︰王明芳