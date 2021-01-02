【新冠肺炎】蘇玉華與林海峰主演《正義迴廊》劇組一名演員染疫 林海峰已完成檢測

▲ 張竹君指出現時未有劇組患者資料。（湯炳強攝）

本港新冠肺炎疫情持續，今日(2日)新增35宗確診個案，有15男、20女，介乎4至82歲，7宗於臨時檢測找出，1宗輸入個案、34宗本地感染，包括10宗涉及不明源頭感染，24宗與早前個案相關，累計病例8,924宗。衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理何婉霞見記者會，交代最新疫情。詳情即看：【下一頁】

據報由翁子光監製、蘇玉華與林海峰主演的新片《正義迴廊》，日前有名特約演員確診新冠肺炎，該名演員於12月17日有份參與拍攝工作，今日翁子光接受傳媒訪問時，承認劇組中有一名女性特約演員受感染，而原定今日拍攝的煞科戲，亦會待各人的測試報告出來後，確定台前幕後都沒有受感染才會補拍。

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片中演員林海峰在12月26日曾在其社交平台上表示，剛完成電影《正義迴廊》的演出，需要為另一部電影作投入準備。林海峰昨晚亦有出席《2020年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》，他向傳媒指已接受病毒快速檢測，結果是陰性。

對於有報道指有劇組員工確診，衞生防護中心傳染病處主任張竹君在疫情記者會上表示，手上沒有相關資料，不排除是初步確診個案，她強調任何人在傳染期中曾接觸很多人而沒有戴口罩都會接受檢疫，至於沒有近距離接觸的人都建議接受檢測，她又提到現時疫情的大趨勢似乎是向下的，似乎是好事，不過近日多假期涉很多家庭群組都是聚會後確診，仍要視乎有沒有超級傳播者，難以一概而論未來的走勢如何。

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記者：伍瑋瑋