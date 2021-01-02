【小三下場】黃心穎被大台長約綁死進退兩難　疑轉幕後發展求TVB放生

▲ 心穎一直未獲大眾原諒。

雖然「安心事件」已過了1年8個月，可是大眾仍未原諒黃心穎。早前有指黃心穎遭TVB解約，不過今日（1月2日）卻有報道稱，TVB未肯與心穎解約，而且合約尚有8年才結束。

不解約對心穎的事業來說很可憐，因她被TVB長約綁死而未能另謀發展，同時大台又放她入雪櫃。對現年已31歲的黃心穎而言，零工作既沒有收入外，亦白白浪費事業發展的時間。

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▲ 黃心穎疑計劃轉幕後發展。（Instagram圖片）

心穎不獲大眾原諒

黃心穎在前年4月爆出偷食人夫許志安後，二人形象盡毀。不過許志安幸獲太太鄭秀文原諒兼力撐，有指他已開始錄新歌計劃今年復出歌壇。

反之，黃心穎卻因此事件導致與馬國明分手，而她亦一直亦未公開向鄭秀文道歉。

在「安心事件」爆出後，黃心穎一度遠走美國「潛水」，後來返港生活，本以為時間可以沖淡一切，但她至今仍未獲公眾原諒，因此復出無望。

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心穎求大台放生

心穎在3年所拍的舊作《堅離地愛堅離地》近日解禁播出，之前有傳黃心穎遭TVB提前解約，不過據悉她至今仍未收到解約通知。

而她與大台仍有8年長約，有傳有不少人本來覺得心穎具話題性，紛紛找她復出，可是心穎被大台的合約綁死未能接其他工作。

零工作的她亦早知在TVB翻身無望，有傳她曾主動向TVB求解約，但大台一直未有明確答覆。

另外，因為心穎曾修讀導演課程，她同時希望轉往幕後發展，不過一切能否實行仍要看大台是否願意放生。

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