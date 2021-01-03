【貼地育兒】帶囝囝向露宿者送暖被讚最好家教 霍啟剛郭晶晶貼地教子女學會珍惜

▲ 霍啟剛與郭晶晶教子女學會珍惜。

本港近日天氣寒冷，霍啟剛日前在社交網站發布數袋厚衫，並呼籲大家要大家多點關心身邊的人，其後被市民拍攝到他攜帶7歲囝囝霍中曦（Lawrence），前往深水埗通州街向露宿者派發衣服送暖，兩父子溫馨的舉動更被讚最好身教。

霍啟剛去年12月30日晚上在自己的社交平台留言，指天氣寒冷，呼籲大家多點關心身邊的人。當晚有市民拍攝到他與帶同7歲的兒子現身深水埗，他還帶同兒子親手向露宿者贈送衣服，Lawrence完全不害羞，默默跟著爸爸派發衣服，非常窩心。

今晚真係好凍，希望大家可以多關心身邊嘅人，特別喺咁不平凡嘅一年，我哋更加需要互助互愛，先可以一齊跨過疫境。#分享溫暖 #一份心意 #一齊暖笠笠迎接新一年 #同步過冬

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貼地育兒之道

郭晶晶與孫霍啟剛婚後，2013年誕下長子霍中曦、2017年誕下次女霍中妍，2018年誕下細女Laurina。霍啟剛雖然公務繁忙，但不時在社交平台分享親子時光。他早前上載與太太郭晶晶為兒子霍中曦講解圖書的相片，並指閱讀象徵自己和寶貝們珍貴嘅相處時光，同時也可以靜心一起探索書本入面嘅世界。

每當寶貝們依偎著（着）我，讀到有趣嘅地方大家一起嘻哈大笑，讀到緊張情節時佢哋會捉緊我手臂，幸福同滿足就係咁簡單~

除了注重親子閱讀外，他也很享受與子女下廚樂，去年4月疫情留家抗疫，霍啟剛便同兒子及大女下廚烹飪，並呼籲大家要珍惜家庭樂。

對於家長們來說，孩子每天呆在家裡是一種『新挑戰』。孩子們除了記得要在家做點運動保持身體健康以外，同時也要保持心靈快樂的狀態！因為疫情社會活動減少了，得來的是更多的家庭時間，要多珍惜！好不好吃不是重點，重點是從頭到尾完成一個任務！

教子女學會珍惜

出身於富貴之家，霍啟剛同郭晶晶卻主張教導子女要學懂珍惜。他們早年分享子女洗車的圖片，並指雖然科技及電子錢包改變了生活，但擔心孩子習慣電子交易後不會懂得每一元背後的意義及購買東西的代價，因此安排週末活動幫爸爸洗車，再獎勵零用錢及零食。

此外，他們更在2018年帶當時5歲的兒子中曦到香港二澳村體驗插秧，讓他們從中明白農民的辛苦，從而減少挑食同浪費糧食的習慣，學會知足、學會珍惜。

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責任編輯：王明芳