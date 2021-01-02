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【安心出行】張竹君：安心出行程式予市民知悉曾否與病人共處一地方　並非用作密切接觸者追蹤

社會 18:17 2021/01/02

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（擷自「安心出行」手機應用程式網頁）

本港第四波新冠肺炎疫情未止，港府去年推出的「安心出行」應用程式至今現時有40多萬市民下載；衞生防護中心傳染病處主任張竹君未有評估有關程式成效，強調不會用有關程式作密切接觸者追蹤。

創科局局長薛永恒今早(2日)表示，政府「安心出行」應用程式至今現時有40多萬市民下載，6萬多個處所張貼程式二維碼；當局正與大學科研團隊討論，於處所貼上藍牙發射器，會自動記錄出入處所資料。詳情請見【下一頁

衞生防護中心傳染病處主任張竹君被問及「安心出行」應用程式成效，及曾否用作追蹤密切接觸者，她稱有關程式主要希望市民可知悉自己曾與確診者同一空間相處，即如於食肆同處但座位相隔遠，並非密切接觸者，程式可予到訪人士知道曾與確診人士共處一個空間，及後會更留意自己病況，以往或少少流鼻水都不會檢測，因為獲悉有關資訊或感染到擔心，都會進行檢測。

她強調，衞生防護中心不是透過有關程式追蹤密切接觸者，除了因為涉陳私隱，亦是由確診者出發，安排其密切接觸者檢疫隔離，而不是將共處食肆內的人士都列為密切接觸者。

張竹君補充，如知悉確診者曾訪之處，中心都會通知資訊科技辦公室，將有關資料上傳到程式，再發通知予曾訪的人士。

至於會否追蹤密切接觸者的密切接觸者，張竹君稱仍需研究，相信有助加快少少追蹤個案，惟不能用於截斷社區傳播。

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳正怡

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