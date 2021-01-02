【強制檢測】港府發公告12月20日至1月2日曾訪深水埗華寶樓及日出康城領凱等大廈者　須於下周二或之前檢測

▲ （林宇翔攝）

本港今日新增35宗新冠肺炎確診個案，再多3幢大廈須列入強制檢測名單。政府發出強制檢測公告，要求於12月20日至今日(2日)曾逗留深水埗華寶樓、元朗水邊圍邨泉水樓及日出康城領凱9座左翼的人士，須於1月5日或之前接受強制檢測。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日再發現上述大廈有2個不相關單位確診個案，須列入強制檢測名單。詳情請見【下一頁】

食衞局引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》(第599J章)，發出強制檢測公告刊憲，要求於12月20日至1月2日期間，曾身處下列指明地方逾2小時的住客、訪客受工作人員，須於1月5日或之前接受檢測。

深水埗福華街5-7號華寶樓

元朗媽廟路17號水邊圍邨泉水樓

西貢康城路1號日出康城領凱Almond Blossom（9座-左翼）

受檢人士如已於12月31日至1月2日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

當局稱，參考近日經驗，如受檢人士能於檢測後收到電話短訊確認其陰性檢測結果，能令受檢人士安心，亦可方便執法工作。政府正檢視是否有需要在相關大廈附近增設流動採樣站，而受檢人士亦可選擇到全港各區任何一間社區檢測中心接受檢測服務，費用全免。

受檢人士可選擇以下檢測途徑：

於流動採樣站接受檢測服務

於社區檢測中心接受檢測服務

於121間郵政局、20個港鐵站設置的自動派發機或醫管局47間指定普通科門診診所索取深喉唾液測試樣本收集包，並把樣本交回指定樣本收集點

於醫管局普通科門診診所按照醫管局醫護人員的指示接受檢測；

自行安排接受由衞生署認可，並可就檢測結果發出電話短訊通知的私營化驗所

使用衞生防護中心派發到相關指明地方的樣本瓶，並按有關指示交回已採樣本的檢測樣本收集瓶

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡