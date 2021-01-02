【媽媽辛酸】產後肥胖走樣告別窈窕身材　2孩模特兒媽媽堅持餵母乳︰我自豪

▲ 一名模特兒媽媽產後堅持餵母乳，令她身體發胖。

媽媽產後面對身材走樣，體重增加的煩惱，加上忙於湊仔，不少媽媽都未能成功減磅。一名模特兒媽媽育有兩個女兒，產後堅持餵母乳給女兒，早前她的細女1歲生日，她有感而發表示，雖然餵母乳令她發胖，但她為自己能餵母乳感到自豪。

綜合外媒報道，美籍菲律賓裔模特兒兼電視節目女主持人Mariel Padilla，與丈夫育有4歲大女Isabella及1歲細女Gabriela。Gabriela上月剛滿1歲，Mariel在Instagram表示，她完成了整整一年的母乳餵哺，對她來說絕對是一個巨大的成就。

▲ Mariel Padilla育有兩個女兒，餵母乳令她變肥。（IG @marieltpadilla）

遭網民抨擊產後肥胖

Mariel是一名母乳媽媽，她在YouTube頻道分享，由於自己的母乳太少，她不得不吃營養食品來增加母乳分泌，因此導致體重增加。

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有網民抨擊Mariel產後肥胖，例如「發生了什麼事？你變得很大隻」，甚至直指她「你很肥」。這些批評她都收到，但她稱「不懂母乳餵哺的人，才會向我扔石頭」。

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勉勵母乳媽媽堅持下去

她解釋自己患有多囊卵巢症綜合症，也幾乎沒有母乳，但她感到非常自豪，因為即使她面對這樣的處境，仍然能夠為女兒餵母乳1年以上。她對應該吃甚麼食物來增加母乳，做了很多研究，她承認餵母乳的過程並不容易，尤其她是屬於較難餵母乳的人，但她還是做到了。她勉勵一眾母乳媽媽︰

我知道所有餵母乳的媽媽，感覺生活就是餵母乳，但你並不孤單。人奶路確實很辛苦，不過你可以做到。

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責任編輯︰王明芳