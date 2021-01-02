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【防疫措施】食環署及警方元旦日加強巡查　向12名涉違599F章食肆負責人提檢控

社會 18:52 2021/01/02

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（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，現時社交距離措施有效期將於下周屆滿。食環署元旦日聯同警方於各區巡查，向12名涉嫌違反第599F章食肆展開檢控程序，並向1名違反有關佩戴口罩規定的人士發出定額罰款通知書。

食環署繼續於新年期間加強就防疫規例嚴厲執法昨日（1日）除於各區加強巡查外，亦與警方在深水埗、九龍城、屯門、元朗及北區採取聯合行動，共巡查140間餐飲處所及33間其他處所，另外食環署亦巡查了755間餐飲處所及148間其他處所。

食環署共向12名涉嫌違反第599F章業務處所規例的餐飲業務／其他負責人展開檢控程序，並向一名違反有關佩戴口罩規定的人士發出定額罰款通知書。另外署方亦檢控一名人士涉嫌於圖則劃；同時就違反《簡易程序治罪條例》向一名涉嫌在公眾地方造成阻礙的人士展開檢控程序。在聯合行動中，警方也有採取執法行動。

政府提醒餐飲業務及表列處所負責人須嚴格遵從《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）的規定及指示，而市民在光顧餐飲處所時亦須遵守各項防疫規例及限制，包括群組聚集及佩戴口罩的規定

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責任編輯：陳正怡
 

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